HDD esterno 2 TB: WD My Passport a PREZZO STRACCIATO

WD My Passport da 2 TB al suo prezzo minimo storico è una scelta quasi obbligata per chi sta scegliendo il suo nuovo disco fisso esterno portatile. I motivi? L’affidabilità del marchio leader nelle soluzioni per lo storage e lo sconto del 47% proposto oggi da Amazon con un’offerta dedicata. Attenzione: potrebbe andare sold out da un momento all’altro, farà gola a molti.

L’offerta di Amazon sull’HDD esterno WD da 2 TB

Compatto ed elegante, è il compagno perfetto da portare ovunque, senza rinunciare alla sicurezza dei dati. È caratterizzato da un design sottile e al suo interno ospito uno spazio sufficiente per archiviare, organizzare e condividere le foto, i video, la musica e i documenti in tutta praticità. Grazie al software di backup automatico integrato, permette di salvare i contenuti in base a orari e frequenze personalizzate, evitando ogni rischio di perdita. La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit assicurano una sicurezza digitale avanzata, attivabile facilmente. È pronto grazie al con cavo incluso. Visita la scheda dedicata per altre informazioni.

Mettilo sulla tua scrivania (oppure in tasca o nello zaino) al prezzo di soli 64,90 euro. Lo sconto del 47% è automatico e rende il disco fisso esterno da 2 TB della gamma WD My Passport un affare da cogliere al volo.

Su Amazon ha raccolto quasi 60.000 recensioni pubblicate dai clienti con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.