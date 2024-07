OFFERTA A TEMPO: NiPoGi AK1 Pro, Mini PC a soli 139€

Ecco l’offerta a tempo giusta per te se stai cercando un Mini PC economico da mettere sulla scrivania. È il modello NiPoGi AK1 Pro, adatto anche a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, oltre allo streaming, alla navigazione e alla navigazione online. La promozione rimarrà attiva solo fino al sold out: approfittane ora per non perdere l’occaaione.

NiPoGi AK1 Pro: l’offerta di Amazon per il Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N5105 con GPU Intel UHD Graphics 800, 8 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Compralo ora al prezzo di soli 139 euro, una spesa davvero irrisoria in confronto a quella del listino ufficiale, soprattutto considerando le caratteristiche in dotazione al Mini PC di NiPoGi (modello AK1 Pro). Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che rimarrà valida solo per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Non fatichiamo a immaginare un sold out dietro l’angolo.

Aggiungiamo infine che la confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI per il collegamento al monitor, il manuale utente e il supporto VESA per chi vuole montarlo dietro al monitor. Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita assicurata da Amazon.