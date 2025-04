TRIGKEY Key N: OTTIMA OFFERTA per il Mini PC a soli 128€

Segnaliamo volentieri l’offerta a tempo su Amazon che ti permette di mettere sulla scrivania TRIGKEY Key N al prezzo stracciato di soli 128 euro. Dalle dimensioni compatte e con caratteristiche che lo rendono versatile, il Mini PC rimarrà in sconto per poco tempo: il sold out potrebbe essere dietro l’angolo. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: le specifiche

Ci sono il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e specifiche tecniche adatte anche alla produttività. Tra le più importanti citiamo il processore Intel N95 con chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB), un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet, tre porte USB 3.2 Type-A, tre USB 2.0 Type-A, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K per il collegamento simultaneo di altrettanti monitor. Scopri di più nella descrizione completa.

L’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) ti permette di acquistare TRIGKEY Key N al prezzo finale di soli 128 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche del Mini PC. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI dalla lunghezza pari a 1 metro e il manuale utente.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tue entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del produttore e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Ti segnaliamo infine il voto medio assegnato da oltre 1.100 recensioni: è superiore a 4/5.