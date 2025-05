Silverstone lancia un nuovo alimentatore PC da ben 2,5 Kilowatt

In determinati sistemi di fascia alta, o wokstation, la potenza necessaria non è di sicuro mai troppa, motivo per cui SilverStone ha annunciato da poco il lancio del nuovo alimentatore per PC HELA 2500R, ovvero una potente unità da 2500W progettato specificatamente per sistemi a elevate prestazioni. Dotato di quattro connettori 12V-2×6, è conforme agli standard ATX 3.1 e PCIe 5.0, rendendolo ideale per configurazioni davvero estreme.

SilverStone lancia un nuovo e potente alimentatore da 2500W per PC di fascia elevata

Il nuovo alimentatore HELA 2500R di SilverStone consentirebbe di supportare in teoria fino a quattro schede grafiche RTX 5090, ma solamente se questo viene dedicato esclusivamente alle GPU, poiché la potenza residua per altri componenti sarebbe altrimenti limitata. Nella pratica, è in grado di gestire fino a tre RTX 5090 o quattro RTX 5080 contemporaneamente, per soluzioni davvero estreme.

HELA 2500R non è però novità assoluta: il modello era infatti già stato svelato un anno fa, ma è stato reso effettivamente disponibile all’acquisto soltanto adesso. Un aspetto importante da considerare riguarda però la potenza massima di 2500W, la quale è erogata solo con un ingresso di 200–240V. In paesi come gli Stati Uniti, dove la corrente è erogata a 110V, la potenza si riduce infatti a 1350W, secondo le specifiche ufficiali.

L’alimentatore di SilverStone vanta a ogni modo caratteristiche di fascia davvero elevata, tra cui la certificazione di efficienza Cybenetics Platinum, condensatori giapponesi e una serie completa di protezioni (OCP, OPP, OVP, SCP, UVP, OTP). È equipaggiato con una ventola a doppio cuscinetto a sfere da 135mm, che rimane ferma a bassi carichi per ridurre il rumore, attivandosi solo quando necessario.

Non sono ancora disponibili dettagli su prezzo, ne la data di rilascio, ma considerate le specifiche e la conformità agli standard più recenti, ci si può sicuramente aspettare che l’HELA 2500R sarà tra gli alimentatori più costosi della gamma di SilverStone. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata al prodotto.