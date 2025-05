AMD: pronte nuove CPU per desktop, portatili, workstation e server

AMD sta preparando il lancio di diverse nuove CPU nei prossimi mesi per portatili, desktop, workstation e server, compatibili con i socket FP8, FF5, AM5 e FL1 e basate principalmente sull’attuale architettura Zen 5.

AMD prepara il lancio di nuove CPU Zen 5 per tutti i segmenti

Secondo quanto riportato, AMD sta preparando nuove serie di processori per tutti i segmenti di mercato. Per quanto riguarda il desktop e i portatili, l’azienda introdurrà la nuova famiglia Gorgon Point, che per i computer fissi farà uso del socket AM5 e farà parte della serie Ryzen 9000G, succedendo alla famiglia Ryzen 8000G, offrendo APU potenti e dotate di grafica integrata basata sull’architettura RDNA 3.5. Sui portatili, Gorgon Point sarà suddivisa in tre varianti: Gorgon Point 1 con un massimo di 12 core, Gorgon Point 2 con fino a 8 core e Gorgon Point 3 che avrà fino a 6 core, con specifiche ancora da confermare.

È inoltre previsto un aggiornamento della serie Krackan Point, che rischia tuttavia di generare confusione tra i consumatori, vista la quantità di famiglie basate su Zen 5 attualmente disponibili. Queste CPU utilizzeranno il socket FP8, già impiegato per le serie Strix Point e Krackan Point. Un’eccezione è però la futura serie Medusa Point, che adotterà il socket FP10 e sarà basata sull’architettura Zen 6.

Per quanto riguarda la linea Soundwave, AMD prevede l’uso del socket FF5 e una configurazione ibrida a 6 core (2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza) basata su Zen 6, anche se i dettagli sono ancora pochi. Passando al segmento workstation, l’azienda di Sunnyvale sta sviluppando Shimada Peak, ovvero la serie Threadripper 9000 con un massimo di 96 core, inclusa una variante economica a 12 core.

Infine, per i data center, AMD proporrà EPYC Fire Range per i portatili con socket FL1 ed EPYC Grado per il desktop con socket AM5, destinato alla fascia più accessibile. Quest’ultimo, come riportato da fonti affidabili, è basato su Zen 5 e sarà denominato EPYC 4005.