Meno di metà prezzo per il mouse wireless di Lenovo (-53%)

Quanto costa un mouse wireless? A prezzo stracciato se ne trovano molti, se sei disposto ad accontentarti di un brand sconosciuto, ma lo sconto del 53% che porta il modello Lenovo 530 a soli 9 euro è tutta un’altra storia. La qualità e l’affidabilità sono quelle garantite da un marchio leader nel settore PC.

Lenovo 530: il mouse wireless è in sconto su Amazon a 9€

Come già scritto è senza fili. Funziona con il ricevitore nano USB fornito in dotazione, compatibile con tutti i dispositivi provvisti di una porta tradizionale, dai computer desktop ai laptop, fino ai lettori multimediali. L’alimentazione avviene con una batteria AA (inclusa nella confezione) e l’autonomia è molto elevata. Il layout è quello standard, con due pulsanti laterali e una rotella di scorrimento centrale. Inoltre, il design simmetrico permette anche ai mancini di utilizzarlo senza difficoltà. Il rilevamento dei movimenti è affidato a un sensore ottico dalla precisione elevata. Dai un’occhiata alla pagina dedicata all’offerta per saperne di più.

Ricapitolando, oggi Amazon propone il mouse wireless Lenovo 530 al prezzo stracciato di soli 9 euro (invece di 19 euro come da listino ufficiale), grazie allo sconto del 53% applicato in automatico. Non c’è bisogno di coupon né di codici promozionali da attivare: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Non è tutto: se hai un abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a domicilio assicurata entro pochi giorni. Chiudiamo segnalando che sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, ormai oltre quota 1.200, è molto alto: 4,5 stelle su 5, a certificare la qualità del prodotto.