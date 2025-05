Intel potrebbe svelare la Arc B770 al Computex 2025

Al contrario di quanto era emerso in precedenza, sembra proprio che Intel potrebbe lanciare un modello top di gamma per la sua attuale linea di GPU desktop Battlemage, ovvero la B770 che potrebbe fare la sua comparsa al Computex 2025 e competere direttamente con la RTX 5060.

Intel: la Arc B770 potrebbe essere presentata al Computex 2025

Rispetto a concorrenza come AMD e Nvidia, Intel procede a un ritmo più lento nel rilascio delle GPU per desktop, pur rimanendo impegnata in questo settore. Nell’ultimo trimestre del 2024, l’azienda aveva introdotto le SKU di fascia media Battlemage, con le Arc B570 e Arc B580, considerate opzioni molto competitive nel contesto di quel periodo. Tuttavia, con l’arrivo delle serie RX 9060 di AMD e RTX 5060 di NVIDIA, Santa Clara non ha attualmente modelli equivalenti da contrapporre, motivo per cui, secondo la testata giapponese Gazlog, l’azienda starebbe sviluppando una nuova variante di fascia alta Battlemage basata sul processore grafico BMG-G31, di cui precedentemente si credeva che ne fosse stato annullato lo sviluppo.

L’informazione è emersa alcune settimane fa da documenti di spedizione i quali rivelano il trasferimento del chip BMG-G31 a una struttura Intel in Vietnam, dove sono presenti alcune fonderie dell’azienda che dovrebbero produrre Arc B770. Lo stabilimento vietnamita è noto per la realizzazione delle varianti Limited Edition delle GPU, il che suggerisce un lancio abbastanza vicino.

L’indiscrezione riguardo l’arrivo di Intel Arc B770 è stata ulteriormente avvalorata dal noto insider OneRaichu, il quale ha confermato l’imminente debutto del modello top di gamma. I dettagli tecnici attualmente conosciuti dicono che la scheda potrebbe includere dai 24 ai 32 core Xe2, insieme a un bus di memoria a 256 bit e 16 GB di memoria GDDR6. Il processore grafico potrebbe anche essere impiegato per altri prodotti destinati in ambito professionale e all’IA.

L’annuncio è, a ogni modo, atteso per il Computex 2025, che si terrà tra poche settimane. Non resta quindi che attendere e scoprire le strategie dell’azienda.