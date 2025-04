Intel: i motivi dell'annullamento delle GPU Battlemage di fascia alta

Intel ha recentemente rivisto i suoi piani relativi alle GPU Arc Xe2 Battlemage, decidendo di annullare lo sviluppo della variante di fascia alta prevista originariamente per la serie. Inizialmente, le informazioni che circolavano avevano svelato l’esistenza di tre identificativi PCI legati alla serie attuale, lasciando intendere dell’esistenza di varianti più potenti. Era infatti facile ipotizzare la presenza di un modello più potente dell’attuale B580, che avrebbe possibilmente preso il nome di B750, B770 o addirittura B780.

Intel: le motivazioni dell’annullamento delle varianti di punta Battlemage

Le informazioni più recenti, tuttavia, confermano che Intel ha abbandonato lo sviluppo del die, conosciuto con il nome di “BMG-G31”, già nel terzo trimestre del 2024. Si tratta di una decisione dettata da ostacoli tecnici significativi che hanno reso il progetto ben meno sostenibile del previsto. Nello specifico, un interessante scambio tra l’insider Tomasz Gawroński e l’altro rispettato collega Jaykihn, ha fatto maggior luce sulla questione, rivelando che la decisione intrapresa dall’azienda non si tratta, purtroppo, di una semplice pausa temporanea ma bensì di una cancellazione definitiva dalla tabella di marcia inizialmente prevista.

L’azienda ha scelto di non portare sul mercato la sua variante Battlemage di fascia alta a causa di difficoltà persistenti incontrate durante il processo di sviluppo. Questo cambio di rotta potrebbe però spostare l’attenzione verso la prossima generazione di prodotti, vale a dire la serie Arc Xe3 “Celestial”, che potrebbe beneficiare delle lezioni apprese dal progetto Battlemage.

Per gli addetti ai lavori, questa scelta di Intel mette in evidenza importanti temi come l’importanza di una gestione flessibile ed efficiente dei progetti e della relativa necessità di adattamenti continui che riguardano il disegno di chip avanzati. Le sfide tecniche, unite alla competizione feroce nel mercato delle GPU, hanno probabilmente spinto l’azienda di Santa Clara a riconsiderare le sue priorità, concentrandosi su soluzioni più promettenti per il futuro. La cancellazione di “BMG-G31” non rappresenta necessariamente un passo indietro, ma piuttosto una riallocazione strategica delle risorse verso innovazioni che potrebbero rafforzare la posizione aziendale nel lungo termine. Resta da vedere come la serie Celestial saprà rispondere alle aspettative e se riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Battlemage, ma una cosa è certa: il panorama delle GPU continua a evolversi a ritmo serrato, e Intel sembra intenzionata a tenere il passo.