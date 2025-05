Il Mac mini più avanzato con Apple M4 al MINIMO STORICO

Puoi mettere sulla tua scrivania il nuovo Mac mini con un risparmio di ben 180 euro. È animato dal potente chip M4 e dal supporto nativo per l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Basato sul sistema operativo macOS, è protagonista di un’offerta su Amazon che in questo momento lo porta al suo prezzo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’occasione, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile a queste condizioni.

È crollato il prezzo del Mac mini con chip Apple M4

Il chip integra CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, quest’ultima componente dedicata proprio all’esecuzione delle operazioni AI. È la versione avanzata ed evoluta del dispositivo, con 24 GB di memoria unificata in dotazione e un’unità SSD da 512 GB per lo storage. Completano la scheda delle specifiche tecniche due porte USB‑C, tre Thunderbolt 4, il jack per le cuffie, l’uscita HDMI e lo slot Gigabit Ethernet per la connettività cablata, mentre per quella wireless è possibile affidarsi alle tecnologie Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Scopri di più nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 180 euro sul listino ufficiale e acquista il nuovo Mac mini con chip Apple M4 al prezzo di 1.049 euro (invece di 1.229 euro). Il risparmio è notevole.

Il voto assegnato dalle recensioni dei clienti sull’e-commerce al Mini PC della mela morsicata sfiora il perfect score: 4,8 stelle su 5. Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione. Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita.