 Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon
Con la HP LaserJet M207dw potrai avere una stampante laser veloce perfetta per casa e l'ufficio.
PC Hardware Desktop
Con la HP LaserJet M207dw potrai avere una stampante laser veloce perfetta per casa e l'ufficio.

Hai bisogno di stampare velocemente senza preoccuparti dei colori? La stampante HP LaserJet M207dw è perfetta da portare a casa o in ufficio. Con una velocità di stampa fino a 27 pagine al minuto e funzione fronte/retro automatica è pensata per non farti perdere tempo: oggi su Amazon è proposta in promozione limitata a 94,99 euro.

HP LaserJet: le caratteristiche

Velocità, efficienza e qualità professionale in formato compatto sono le caratteristiche che sintetizzano al meglio le capacità di questa stampante. Con stampa solo in bianco e nero arriva, come detto, a fino 27 pagine al minuto con funzione fronte/retro automatica e una connettività versatile che include USB, Ethernet, WiFi, AirPrint e Mopria, oltre a una gestione da remoto con apposita app.

94,99 104,50€ -9%
La qualità laser garantisce una risoluzione fino a 600 x 600 dpi in modo da regalarti dei testi nitidi e dalla fattura professionale. Supporta il multiformato tra carta comune, buste, cartoline e molto altro ancora ed offre un vassoio di alimentazione da 150 fogli e uno di raccolta da 100 fogli.

Insomma, non le manca niente, costa poco ed è pronta a supportarti a casa o in ufficio: oggi è ancora più conveniente a soli 94,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 ago 2025
