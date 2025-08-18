Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon

Hai bisogno di stampare velocemente senza preoccuparti dei colori? La stampante HP LaserJet M207dw è perfetta da portare a casa o in ufficio. Con una velocità di stampa fino a 27 pagine al minuto e funzione fronte/retro automatica è pensata per non farti perdere tempo: oggi su Amazon è proposta in promozione limitata a 94,99 euro.

HP LaserJet: le caratteristiche

Velocità, efficienza e qualità professionale in formato compatto sono le caratteristiche che sintetizzano al meglio le capacità di questa stampante. Con stampa solo in bianco e nero arriva, come detto, a fino 27 pagine al minuto con funzione fronte/retro automatica e una connettività versatile che include USB, Ethernet, WiFi, AirPrint e Mopria, oltre a una gestione da remoto con apposita app.

La qualità laser garantisce una risoluzione fino a 600 x 600 dpi in modo da regalarti dei testi nitidi e dalla fattura professionale. Supporta il multiformato tra carta comune, buste, cartoline e molto altro ancora ed offre un vassoio di alimentazione da 150 fogli e uno di raccolta da 100 fogli.

Insomma, non le manca niente, costa poco ed è pronta a supportarti a casa o in ufficio: oggi è ancora più conveniente a soli 94,99 euro.