Mini PC con i9, 64GB DDR5 e SSD da 1TB: sconto DA URLO su Amazon

GMKtec K10 è un Mini PC che mette insieme potenza estrema e dimensioni compatte: una meraviglia tecnologica con processore Intel Core i9-13900Hk, 64GB di RAM DDR5 e una velocissima SSD da 1TB, con supporto fino a quattro monitor contemporaneamente, oggi è in offerta a un prezzo speciale su Amazon. Puoi acquistarlo, anche a rate, a soli 693,45 euro invece di 879,96, il prezzo più basso recente.

Le caratteristiche del Mini PC

Un Mini PC pronto a stupirti: è equipaggiato con un Intel Core i9‑13900HK da 14 core e 20 thread, capace di raggiungere fino a 5,4 GHz. Potrai lavorare con carichi intensi, multitasking avanzato e applicazioni professionali, se consideri anche il supporto della memoria DDR5 da 64GB (dual-channel a 5600 MHz) e della SSD NVMe da 1TB espandibile fino a 12TB grazie ai tre slot M.2 PCIe. La parola “limite” non è contemplata per questa macchina.

Caratteristiche che lo rendono ideale come workstation casalinga e in ufficio, ma pensata anche per l’industria vista la presenza di una porta COM seriale per applicazioni embedded, automazione, sistemi POS e comunicazione con macchinari.

Supporta configurazioni quad-screen con risoluzioni fino a 8K, grazie a 2 porte HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 e 1 USB-C DP, per una connettività totale che include Ethernet 2.5G, WiFi6, Bluetooth 5.2 e ben 8 porte USB (tra 2.0 e 3.2), oltre a jack audio ingresso/uscita.

Un Mini PC potente, versatile e dal design veramente compatto: una piccola meraviglia che puoi acquistare in sconto eccezionale oggi su Amazon a soli 693,45 euro invece di 879,96.