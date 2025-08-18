 Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO
Il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless oggi è in offerta imperdibile su Amazon.
Il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless oggi è in offerta imperdibile su Amazon.

Per un upgrade “serio” alla tua postazione da gioco, il mouse wireless SteelSeries Aerox 3 è perfetto. Dal deisgn traforato, peso leggerissimo e una precisione assoluta, oltre a un design a dir poco particolare e persino impermeabile, oggi su Amazon è proposto in offerta lampo a soli 69,99 euro invece di 109,99. Così è da non perdere.

Mouse da gaming SteelSeries Aerox 3: le caratteristiche

L’esperienza d’uso di questo mouse si basa sul sensore TrueMove Air da ben 18.000 DPI per darti una precisione letteralmente al pixel, perfetta per giocare al massimo livello. A questo si abbina una costruzione unica nel suo genere che include un sistema RGB a 3 zone con 16,8 milioni di colori personalizzabili, la protezione IP54 che resiste a spruzzi, polvere e sporco e un guscio traforato che riduce il peso a soli 68 grammi.

SteelSeries Aerox 3 Wireless - Mouse da gioco RGB traforato - Design ultraleggero e resistente all'acqua - Sensore ottico TrueMove Air da 18K DPI - Ghost

SteelSeries Aerox 3 Wireless - Mouse da gioco RGB traforato - Design ultraleggero e resistente all'acqua - Sensore ottico TrueMove Air da 18K DPI - Ghost

69,99 77,85€ -10%
Ancora, la batteria integrata dura fino a 200 ore grazie alla presenza della tecnologia Quantum 2.0 Wireless a 2,4 GHz senza lag o Bluetooth 5.0 per la massima versatilità. Dalla durata eccezionale grazie agli Switch Golden Micro, la confezione include anche il cavo USB-C per la ricarica o l’uso cablato e il ricevitore wireless USB.

Un accessorio destinato a valorizzare il tuo setup da gaming: acquistalo ora su Amazon a soli 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 ago 2025
