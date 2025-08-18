Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO

Per un upgrade “serio” alla tua postazione da gioco, il mouse wireless SteelSeries Aerox 3 è perfetto. Dal deisgn traforato, peso leggerissimo e una precisione assoluta, oltre a un design a dir poco particolare e persino impermeabile, oggi su Amazon è proposto in offerta lampo a soli 69,99 euro invece di 109,99. Così è da non perdere.

Mouse da gaming SteelSeries Aerox 3: le caratteristiche

L’esperienza d’uso di questo mouse si basa sul sensore TrueMove Air da ben 18.000 DPI per darti una precisione letteralmente al pixel, perfetta per giocare al massimo livello. A questo si abbina una costruzione unica nel suo genere che include un sistema RGB a 3 zone con 16,8 milioni di colori personalizzabili, la protezione IP54 che resiste a spruzzi, polvere e sporco e un guscio traforato che riduce il peso a soli 68 grammi.

Ancora, la batteria integrata dura fino a 200 ore grazie alla presenza della tecnologia Quantum 2.0 Wireless a 2,4 GHz senza lag o Bluetooth 5.0 per la massima versatilità. Dalla durata eccezionale grazie agli Switch Golden Micro, la confezione include anche il cavo USB-C per la ricarica o l’uso cablato e il ricevitore wireless USB.

Un accessorio destinato a valorizzare il tuo setup da gaming: acquistalo ora su Amazon a soli 69,99 euro.