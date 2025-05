Intel: le GPU discrete Xe3 Celestial sono in fase di pre-validazione

L’insider Haze, un data miner specializzato in aggiornamenti hardware Intel, è riuscito a trovare nuove informazioni sulla prossima serie di GPU Celestial. Secondo le indiscrezioni, ottenute da profili LinkedIn di dipendenti dell’azienda, è emerso che sono stati compiuti progressi significativi nello sviluppo dell’architettura, che caratterizzerà il cuore delle GPU dedicate e integrate di prossima generazione.

Intel: le GPU Xe3 Celestial già in fase di pre-validazione secondo le indiscrezioni

Intel sembra essere entrata nella fase di pre-validazione delle GPU Xe3 Celestial, un passaggio cruciale che precede la produzione effettiva dei processori grafici. Un profilo LinkedIn di un dipendente suggerisce che l’hardware per la nuova architettura sia già stato progettato, anche se l’azienda non ha ancora avviato la fabbricazione delle GPU in fonderia, suggerendo che l’infrastruttura è in fase di preparazione per passare alla produzione dei primi esemplari.

Tom Petersen, ingegnere Intel e referente pubblico per la grafica Xe, aveva precedentemente confermato che la fase di progettazione di Xe3 è ormai completatata, il che implica che l’azienda di Santa Clara è in attesa dei primi campioni delle GPU. Sempre secondo Haze, la fase di validazione dei chip sarebbe ormai in stadio avanzato, con la produzione di prova che potrebbe iniziare a breve, come anche riportato da TechPowerUp. In questa fase, l’azienda starebbe utilizzando l’emulazione hardware per apportare gli ultimi aggiustamenti prima della produzione effettiva.

Inizialmente, Intel aveva pianificato Battlemage come proposta di fascia enthusiast e Celestial come soluzione ultra enthusiast. Battlemage non ha però chiaramente ancora soddisfatto queste aspettative ma, nonostante ciò, l’azienda ha intenzione di progredire con Celestial. Non è ovviamente ancora chiaro quanti modelli siano previsti per debuttare, tranne per il fatto che troveremo le iGPU Celestial all’interno delle prossime CPU Panther Lake, per portatili. L’azienda sta anche mantenendo un riserbo maggiore rispetto ai precedenti lanci, non resta quindi che attendere per maggiori informazioni in merito.