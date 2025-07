Cloud a vita con Internxt: risparmio garantito rispetto agli abbonamenti (-80%)

Il cloud a vita è una soluzione ottima per poter accedere a tanto spazio di archiviazione in cloud andando a eliminare i costi ricorrenti degli abbonamenti e, quindi, ottenendo un risparmio enorme nel lungo periodo.

Per chi cerca un servizio di questo tipo, la soluzione giusta non può che essere Internxt che mette a disposizione tre diverse opzioni per acquistare uno spazio cloud beneficiando di uno sconto dell’80% che sarà disponibile solo per un breve periodo.

Per scoprire e attivare una delle promozioni in corso basta visitare il sito ufficiale di Internxt, qui di sotto.

Cloud a vita con Internxt: le offerte

Per chi sceglie Internxt è possibile puntare su tre diverse opzioni per il cloud storage a vita, senza costi ricorrenti tipici degli abbonamenti. Il primo piano prevede 1 TB di spazio di archiviazione e ha un costo di 180 euro.

Il secondo, quello intermedio, include 3 TB a fronte di un costo di 380 euro. A completare le opzioni disponibili troviamo il piano da 5 TB che prevede un costo di 580 euro.

Tutte le versioni del servizio proposto da Internxt non prevedono costi ricorrenti e sono attivabili anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Ci sono anche 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Internxt mette a disposizione dei suoi utenti anche vari servizi aggiuntivi come la crittografia dei dati, la VPN, un sistema antivirus e la possibilità di sfruttare la funzione di condivisione protetta dei file.

Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto. Tutte le soluzioni proposte garantiscono un enorme risparmio nel lungo periodo rispetto ai servizi in abbonamento di cloud storage che prevedono il pagamento mensile o annuale di un canone per mantenere attivo l’accesso allo spazio cloud dove sono custoditi i propri file.