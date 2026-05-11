 Il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese
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Il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese

Realizza il tuo sito web da zero in pochissimi minuti grazie a funzionalità avanzate e intelligenza artificiale con IONOS da 1€ al mese.
Il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese
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Realizza il tuo sito web da zero in pochissimi minuti grazie a funzionalità avanzate e intelligenza artificiale con IONOS da 1€ al mese.
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Oggi puoi realizzare il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da solo 1 euro al mese. Attiva oggi stesso il tuo abbonamento a IONOS! Si tratta di un sistema che offre tantissime funzionalità avanzate, inclusa anche l’intelligenza artificiale, che ti permettono di dare vita a un vero e proprio sito internet capace di scalare la classifica delle ricerche.

Abbonati a IONOS

Non dovrai sottoscrivere una montagna di abbonamenti per riuscire a realizzare il tuo progetto. Con IONOS hai tutto incluso in un unico abbonamento come dominio personalizzato, email personalizzate, funzionalità per il tuo negozio online e diversi metodi di pagamento facilmente integrabili, gestione e spedizione facili, marketing professionale e tanto altro ancora. Solo così vendere online diventa facile, veloce, divertente e remunerativo.

In soli 3 step hai creato il tuo sito web. Prima di tutto crea il tuo negozio online aggiungendo prodotti da vendere e collegando il sito al domino incluso nel prezzo. Dopodiché gestisci già le attività con tutti gli ordini direttamente dall’applicazione e offri ai tuoi clienti buoni sconto, promozioni o coupon per stare al passo con i tempi. Infine, raggiungi tanti potenziali clienti collegando il tuo negozio online ai tuoi profili sui social media.

Il tuo sito web scegliendo tra 4 pacchetti e-commerce di IONOS

IONOS mette a tua disposizione fino a 4 pacchetti e-commerce tra cui scegliere per realizzare e gestire il tuo sito web online. Il più scelto è IONOS Plus in promozione a solo 1 euro al mese. Questo pacchetto include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;
  • Dominio incluso il 1° anno;
  • Casella e-mail con 12 GB;
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati;
  • Vendite su Facebook e Instagram;
  • Pubblicità su TikTok;
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;
  • SiteAnalytics;
  • Gestione del negozio online tramite app;
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;
  • Strumento per prenotazioni online integrato;
  • Generatore di testi IA.
Abbonati a IONOS Plus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mag 2026

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Pubblicato il
11 mag 2026
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