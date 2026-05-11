Il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da 1€ al mese

Oggi puoi realizzare il tuo sito web in pochissimi minuti a partire da solo 1 euro al mese. Attiva oggi stesso il tuo abbonamento a IONOS! Si tratta di un sistema che offre tantissime funzionalità avanzate, inclusa anche l’intelligenza artificiale, che ti permettono di dare vita a un vero e proprio sito internet capace di scalare la classifica delle ricerche.

Non dovrai sottoscrivere una montagna di abbonamenti per riuscire a realizzare il tuo progetto. Con IONOS hai tutto incluso in un unico abbonamento come dominio personalizzato, email personalizzate, funzionalità per il tuo negozio online e diversi metodi di pagamento facilmente integrabili, gestione e spedizione facili, marketing professionale e tanto altro ancora. Solo così vendere online diventa facile, veloce, divertente e remunerativo.

In soli 3 step hai creato il tuo sito web. Prima di tutto crea il tuo negozio online aggiungendo prodotti da vendere e collegando il sito al domino incluso nel prezzo. Dopodiché gestisci già le attività con tutti gli ordini direttamente dall’applicazione e offri ai tuoi clienti buoni sconto, promozioni o coupon per stare al passo con i tempi. Infine, raggiungi tanti potenziali clienti collegando il tuo negozio online ai tuoi profili sui social media.

Il tuo sito web scegliendo tra 4 pacchetti e-commerce di IONOS

IONOS mette a tua disposizione fino a 4 pacchetti e-commerce tra cui scegliere per realizzare e gestire il tuo sito web online. Il più scelto è IONOS Plus in promozione a solo 1 euro al mese. Questo pacchetto include:

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;

Dominio incluso il 1° anno;

Casella e-mail con 12 GB;

Metodi di pagamento e spedizione integrati;

Vendite su Facebook e Instagram;

Pubblicità su TikTok;

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;

SiteAnalytics;

Gestione del negozio online tramite app;

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;

Strumento per prenotazioni online integrato;

Generatore di testi IA.