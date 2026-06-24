Windows 11: come funziona il Point-in-time Restore

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento opzionale KB5095093 per Windows 11 24H2/25H2 e KB5095091 per Windows 11 26H1. Entrambi includono la novità più interessante: Point-in-time Restore (Ripristino temporizzato). È in pratica una versione potenziata del System Restore (Ripristino configurazione di sistema).

Come funziona Point-in-time Restore

Il System Restore è una funzionalità storica di Windows (è disponibile dal 2000 con Windows Me). I cosiddetti punti di ripristino possono essere creati manualmente o vengono creati automaticamente quando si verifica un particolare evento, come l’installazione di un software o l’aggiornamento di un driver. In caso di problemi consente di ritornare allo stato precedente del sistema operativo. I punti di ripristino salvano file e impostazioni di sistema, occupano parecchio spazio e rimangono su disco per un tempo indefinito (se non viene eliminato dall’utente).

La funzionalità Point-in-time Restore corregge i “difetti” del System Restore e offre maggiori opzioni di personalizzazione. L’impostazione predefinita prevede la creazione automatica e in background di un punto di ripristino ogni 24 ore. La sua cancellazione automatica avviene dopo 72 ore oppure se lo spazio rimasto è inferiore a 20 GB. Windows 11 Enterprise permette di scegliere anche la creazione ogni 4-6-12-16 ore e la cancellazione dopo 4-6-12-16-24 ore.

Un punto di ripristino può occupare fino al 2% del disco (impostazione predefinita) oppure tra 2 e 50 GB (impostazione manuale). Questa opzione è disponibile anche su Windows 11 Home e Pro. A differenza del System Restore, il Point-in-time Restore sono completi, quindi includono file e impostazioni di sistema, app e tutti i dati dell’utente. Windows 11 viene in pratica ripristinato interamente allo stato precedente, come avviene quando si usano i software di backup (Acronis True Image e simili).