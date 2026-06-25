 Deezer lancia tool per remix con il consenso degli artisti e senza AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Deezer lancia tool per remix con il consenso degli artisti e senza AI

Deezer lancia Remix Lab. Lo strumento permette di remixare i brani con il consenso dell'artista, senza ricorrere all'AI.
Deezer lancia tool per remix con il consenso degli artisti e senza AI
Informatica App e Software
Deezer lancia Remix Lab. Lo strumento permette di remixare i brani con il consenso dell'artista, senza ricorrere all'AI.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mentre Spotify firma accordi con Universal Music per i remix AI e YouTube lascia ai creator strumenti AI per remixare qualsiasi traccia, Deezer va nella direzione opposta. Remix Lab permette ai fan di remixare i brani direttamente nell’app, ma con strumenti manuali e con il consenso dell’artista, che è obbligatorio. Il musicista viene pagato per ogni stream del remix.

Per Deezer, la piattaforma che rileva la musica AI, la rimuove dalle raccomandazioni e ha appena lanciato uno scanner che controlla le playlist di Spotify e Apple Music, è sicuramente una mossa coerente con la sua filosofia.

Come funziona Remix Lab di Deezer

La funzione appare sulle pagine di artisti selezionati. Gli strumenti nell’app permettono di regolare il tempo, aggiungere riverbero, o fare trasformazioni più elaborate come cambi di genere musicale e stile. Non sono strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ma di strumenti tradizionali di produzione audio con cui gli utenti assemblano e remixano i brani in prima persona. Quindi il risultato finale dipende dal lavoro creativo e dalle scelte del fan.

Questo strumento di remix incarna perfettamente la nostra visione: un prodotto che arricchisce l’esperienza di ascolto permettendo ai fan di partecipare al processo creativo, ha detto il CEO Alexis Lanternier. Fedeli al nostro DNA, queste funzionalità sono rese possibili con la piena partecipazione degli artisti, nel pieno rispetto dei diritti e massimizzando i guadagni per ogni traccia.

Gli artisti disponibili

Al lancio, Remix Lab è disponibile in Francia con artisti come Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo, Ronisia, Mosimann, Tiakola e Zaho, ma sarà presto disponibile anche in altri Paesi.

I fan possono partecipare a contest nel Deezer Club, i vincitori verranno annunciati a inizio settembre. I remix vincitori finiranno in una playlist dedicata, con biglietti per eventi Deezer Purple Door e merchandise esclusivo.

L’anti-AI dello streaming musicale

Deezer sta costruendo un’identità precisa: la piattaforma che protegge la musica umana dall’invasione AI. E adesso offre il remix, ma fatto a mano. Se Remix Lab ha successo, se i fan lo usano, se gli artisti lo abbracciano, se i remix vengono ascoltati, diventa la prova che l’invasione AI nello streaming non è l’unico futuro possibile per l’industria musicale. E un esempio per gli altri servizi di come gli artisti possono essere compensati mentre i fan si divertono.

Fonte: Deezer

Pubblicato il 25 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google riduce le commissioni del Play Store dal 30 giugno

Google riduce le commissioni del Play Store dal 30 giugno
Satispay ci ripensa: tornano le commissioni zero sotto i 10 euro

Satispay ci ripensa: tornano le commissioni zero sotto i 10 euro
Firefox 152.0.2: arriva una nuova patch per bug e prestazioni

Firefox 152.0.2: arriva una nuova patch per bug e prestazioni
Gli italiani hanno caricato 20 milioni di documenti nell'app IO

Gli italiani hanno caricato 20 milioni di documenti nell'app IO
Google riduce le commissioni del Play Store dal 30 giugno

Google riduce le commissioni del Play Store dal 30 giugno
Satispay ci ripensa: tornano le commissioni zero sotto i 10 euro

Satispay ci ripensa: tornano le commissioni zero sotto i 10 euro
Firefox 152.0.2: arriva una nuova patch per bug e prestazioni

Firefox 152.0.2: arriva una nuova patch per bug e prestazioni
Gli italiani hanno caricato 20 milioni di documenti nell'app IO

Gli italiani hanno caricato 20 milioni di documenti nell'app IO
Tiziana Foglio
Pubblicato il
25 giu 2026
Link copiato negli appunti