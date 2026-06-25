Deezer lancia tool per remix con il consenso degli artisti e senza AI

Mentre Spotify firma accordi con Universal Music per i remix AI e YouTube lascia ai creator strumenti AI per remixare qualsiasi traccia, Deezer va nella direzione opposta. Remix Lab permette ai fan di remixare i brani direttamente nell’app, ma con strumenti manuali e con il consenso dell’artista, che è obbligatorio. Il musicista viene pagato per ogni stream del remix.

Per Deezer, la piattaforma che rileva la musica AI, la rimuove dalle raccomandazioni e ha appena lanciato uno scanner che controlla le playlist di Spotify e Apple Music, è sicuramente una mossa coerente con la sua filosofia.

Come funziona Remix Lab di Deezer

La funzione appare sulle pagine di artisti selezionati. Gli strumenti nell’app permettono di regolare il tempo, aggiungere riverbero, o fare trasformazioni più elaborate come cambi di genere musicale e stile. Non sono strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ma di strumenti tradizionali di produzione audio con cui gli utenti assemblano e remixano i brani in prima persona. Quindi il risultato finale dipende dal lavoro creativo e dalle scelte del fan.

Questo strumento di remix incarna perfettamente la nostra visione: un prodotto che arricchisce l’esperienza di ascolto permettendo ai fan di partecipare al processo creativo , ha detto il CEO Alexis Lanternier. Fedeli al nostro DNA, queste funzionalità sono rese possibili con la piena partecipazione degli artisti, nel pieno rispetto dei diritti e massimizzando i guadagni per ogni traccia.

Gli artisti disponibili

Al lancio, Remix Lab è disponibile in Francia con artisti come Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo, Ronisia, Mosimann, Tiakola e Zaho, ma sarà presto disponibile anche in altri Paesi.

I fan possono partecipare a contest nel Deezer Club, i vincitori verranno annunciati a inizio settembre. I remix vincitori finiranno in una playlist dedicata, con biglietti per eventi Deezer Purple Door e merchandise esclusivo.

L’anti-AI dello streaming musicale

Deezer sta costruendo un’identità precisa: la piattaforma che protegge la musica umana dall’invasione AI. E adesso offre il remix, ma fatto a mano. Se Remix Lab ha successo, se i fan lo usano, se gli artisti lo abbracciano, se i remix vengono ascoltati, diventa la prova che l’invasione AI nello streaming non è l’unico futuro possibile per l’industria musicale. E un esempio per gli altri servizi di come gli artisti possono essere compensati mentre i fan si divertono.