Tool gratuito di Deezer rileva la musica AI su Spotify e Apple Music

Ogni giorno arrivano su Deezer circa 75.000 nuovi brani generati dall’AI, quasi la metà di tutta la musica caricata sulla piattaforma. Gli ascolti, nonostante questa “alluvione”, restano marginali, tra l’1% e il 3% del totale. L’85% di quegli ascolti viene segnalato come fraudolento, per questo motivo vengono esclusi dal sistema di remunerazione e non generano compensi per chi ha caricato la musica.

Deezer è l’unica piattaforma di streaming che rileva attivamente la musica AI, la rimuove dalle raccomandazioni e la esclude dalle playlist editoriali. Nessun concorrente ha seguito il suo esempio. Per colmare questa lacuna, ha lanciato un nuovo strumento gratuito online che scansiona le playlist di 20 piattaforme, incluse Spotify, Apple Music, SoundCloud e YouTube Music, per identificare i brani AI.

Come funziona il rilevatore di musica AI di Deezer

Basta andare sul sito del rilevatore AI di Deezer, selezionare il servizio di streaming, e dare a Deezer l’accesso alle proprie playlist. Il sistema scansiona i brani, indica quali sono stati generati dall’AI e consente di condividere i risultati. Supporta 27 lingue.

La posizione di Deezer vs la concorrenza

Spotify e Apple Music hanno adottato un approccio di tagging, quindi etichettano la musica AI, ma la lasciano nelle raccomandazioni e nelle playlist. Spotify ha appena lanciato i remix AI in collaborazione con Universal Music Group e il CEO ha chiesto di non bollare la musica AI “spazzatura”. Apple Music non ha preso una posizione pubblica aggressiva.

Deezer va nella direzione opposta. Nessun’altra azienda ha seguito il nostro esempio, quindi abbiamo deciso di permettere a tutti di controllare se le proprie playlist includono musica sintetica, indipendentemente dalla piattaforma usata. , ha detto il CEO Alexis Lanternier.

Deezer sta considerando di aggiornare le policy dei fornitori e di bandire completamente la musica generata dall’AI. E al momento è l’unica piattaforma che sta cercando di arginare questo fenomeno.