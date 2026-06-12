Edits di Meta arriva su desktop con un assistente AI

Edits, l’app di editing video che Meta ha lanciato l’anno scorso, riceve due aggiornamenti che colmano le lacune più evidenti: un assistente AI per i creator e una versione desktop. Senza la versione desktop, Edits era limitata al mobile, uno svantaggio notevole rispetto a CapCut di ByteDance con cui cerca di competere. Inoltre, senza l’assistente AI, i creator dovevano uscire dall’app per fare brainstorming e analisi, esattamente ciò che Meta vuole evitare.

Su Edits arriva l’assistente AI

L’assistente analizza i dati Instagram del creator, come visualizzazioni, retention dei video, performance dei contenuti, e suggerisce cosa funziona e perché. Propone idee per i nuovi video basandosi sulle performance e suggerisce di creare contenuti con audio di tendenza. È la stessa logica dietro l’assistente AI lanciato su Facebook la settimana scorsa, tenere i creator dentro l’ecosistema Meta invece di mandarli su ChatGPT per il brainstorming. L’assistente è in fase di test, la data di lancio non è ancora stata annunciata.

La versione desktop di Edits

Lo schermo grande significa un controllo più preciso sull’editing e la possibilità di svolgere attività più complesse, che sullo smartphone tradizionale sono meno pratiche. I creator potranno sincronizzare il lavoro tra mobile e desktop senza interruzioni. È la funzionalità che serviva di più per competere seriamente con CapCut, e con strumenti professionali come Premiere e DaVinci. Meta dice che arriverà presto, ma non specifica quando.

Le novità disponibili da oggi

Una scheda Beta che dà accesso anticipato a funzionalità sperimentali e permette ai creator di dare feedback a Meta. Lascia pensare che Meta vuole accelerare lo sviluppo basandosi su ciò che i creator vogliono davvero.

Metriche più dettagliate: breakdown demografico del pubblico e orari di maggiore engagement, che si aggiungono alle analisi esistenti (retention, follower guadagnati, punti di abbandono dei video).

Ricerca per argomento nel feed Ispirazione per scoprire Reel e template legati a un trend. Possibilità di creare versioni multiple dello stesso contenuto per testare quale performa meglio prima di pubblicare.

Meta non ha condiviso quanti utenti ha Edits, ma dice che i contenuti creati con l’app hanno un tasso di salvataggio del 10% più alto e un tasso di condivisione del 2% più alto rispetto ai contenuti non creati con Edits. Più della metà delle persone che guardano Reel su Instagram vedono contenuti creati con Edits ogni giorno. L’applicazione è gratuita su iOS e Android.