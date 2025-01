Instagram lancia Edits, app di editing video simile a CapCut

Instagram ha appena annunciato Edits, una suite completa di strumenti creativi che punta dritto al cuore di CapCut, l’app di ByteDance per montare i video di TikTok.

Edits, la nuova app video di Instagram contro CapCut

A dare la notizia è stato Adam Mosseri in persona, il capo di Instagram, che in un video ha spiegato: “C’è un sacco di fermento in questo momento, ma qualunque cosa accada, il nostro compito è fornire ai creator i migliori strumenti possibili“. E Edits, a quanto pare, vuole essere proprio questo: il non plus ultra dell’editing video.

Ma Edits non è solo un’app per tagliare e incollare clip. Stando a quanto promette Mosseri, avrà una scheda dedicata all’ispirazione, una per tenere traccia delle idee, una fotocamera di altissima qualità, strumenti di editing a volontà, la possibilità di condividere le bozze con amici e altri creator e, se si decide di postare i propri video su Instagram, delle metriche super dettagliate su come performano.

Tra queste, ci sarà una dashboard live con gli insights, una panoramica dell’engagement dei follower e non, e dati su quanto spesso gli utenti skippano specifici momenti. Insomma, una vera e propria centrale di comando per ottimizzare i contenuti.

La risposta di Instagram al caso TikTok

Ma perché lanciare Edits proprio ora? Mosseri non lo dice esplicitamente, ma il tempismo non sembra casuale. Proprio in questi giorni, infatti, il futuro di TikTok e delle altre app di ByteDance, come CapCut, è appeso a un filo, con la Corte Suprema che minaccia il ban totale (anche se grazie a Trump TikTok sta ripristinando i servizi).

Ecco allora che Instagram fiuta l’occasione e si butta nella mischia, proponendosi come alternativa per tutti quei creator che rischiano di ritrovarsi senza il loro strumento di lavoro preferito. Una mossa furba, che punta a intercettare il malcontento e a trasformarlo in un’opportunità di crescita.

Certo, viene da chiedersi quanto Edits somiglierà effettivamente a CapCut. Stando a quanto dice Mosseri in una risposta su Threads, i due prodotti “finiranno per essere piuttosto diversi“. Edits avrà “una gamma molto più ampia di strumenti creativi” e “probabilmente un pubblico più ristretto“.

Insomma, Instagram non vuole fare un clone esatto di CapCut, ma prenderne le funzioni migliori e integrarle in un pacchetto più ricco e curato, pensato per un’utenza più esigente e professionale. Una sorta di “CapCut Pro”, se vogliamo.

Il futuro dell’editing video su Instagram

Quale sarà il destino di Edits? Difficile dirlo ora, ma una cosa è certa: Instagram ci crede parecchio. L’app, disponibile in preordine sull’App Store di iOS, debutterà ufficialmente il 13 marzo 2025. E Mosseri assicura che il team ci lavora da mesi.