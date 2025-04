Precompilata 2025: come accedere ai modelli

Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, prende il via la precompilata 2025. A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile, sul sito del Fisco saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso o inviati dagli enti esterni, ad esempio dai datori di lavoro, dalle farmacie e dalle banche. Vediamo come accedervi.

Come accedere alla precompilata 2025

È molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi al sito ufficiale ed effettuare l’autenticazione. Per l’accesso è necessario scegliere uno di questi tre metodi: SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Nei modelli sono inclusi 1.298.784.152 dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2025. Si tratta in gran parte di spese sanitarie (oltre 1 miliardo), seguono premi assicurativi (più di 98 milioni), certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e bonifici per le ristrutturazioni (10 milioni e mezzo).

Rispetto allo scorso anno è stato registrato un notevole incremento per le ristrutturazioni condominiali (quasi 7,5 milioni, +32%), per le erogazioni liberali (2,8 milioni, +13%) e per le spese scolastiche (8,5 milioni).

Sono queste le date e le scadenze da tenere in considerazione per quanto riguarda la precompilata 2025 e la dichiarazione dei redditi.

30 aprile 2025: accesso in consultazione ai modelli della precompilata;

15 maggio 2025: via alle modifiche e all’invio dei modelli dichiarativi;

30 settembre 2025: termine ultimo per l’invio della dichiarazione (730);

31 ottobre 2025: termine ultimo per l’invio del modello Redditi.

Le novità di quest’anno

Quest’anno ci sono diverse novità che vale la pena riassumere, introdotte dall’Agenzia per rendere più agevole il processo.