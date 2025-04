Precompilato 2025: il servizio è disponibile, come accedere

Come promesso, da oggi è possibile accedere al precompilato 2025 (o precompilata) per la dichiarazione dei redditi. Il servizio è messo a disposizione dei cittadini dall’Agenzia delle Entrate, in modo del tutto gratuito. Vediamo come è possibile usufruirne, consultando il modello predisposto dal Fisco sulla base dei dati in suo possesso.

Ora puoi accedere al tuo precompilato 2025

Per l’autenticazione è necessario utilizzare un metodo a scelta tra SPID (sistema pubblico di identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Ecco i pochi e semplici passi da seguire.

Collegarsi alla pagina dedicata dal proprio dispositivo; effettuare l’autenticazione con SPID, CIE o CNS;

scegliere la dichiarazione 2025; seguire le istruzioni mostrate a schermo per completare l’operazione.

Agenzia delle Entrate ha compilato i modelli sulla base dei 1.298.784.152 dati ricevuti, tra quelli relativi alle spese sanitarie (oltre 1 miliardo), ai premi assicurativi (più di 98 milioni), alle certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e ai bonifici per le ristrutturazioni (10 milioni e mezzo). Rispetto allo scorso anno c’è stato un forte incremento di quelli inerenti alle ristrutturazioni condominiali (quasi 7,5 milioni, +32%), alle erogazioni liberali (2,8 milioni, +13%) e alle spese scolastiche (8,5 milioni), complici i bonus approvati nel tempo dai governi.

Le scadenze per la dichiarazione dei redditi

Di seguito un riepilogo delle scadenze delle quali tenere conto per la dichiarazione dei redditi.

30 aprile 2025: accesso in consultazione ai modelli della precompilata;

15 maggio 2025: via alle modifiche e all’invio dei modelli dichiarativi;

30 settembre 2025: termine ultimo per l’invio della dichiarazione (730);

31 ottobre 2025: termine ultimo per l’invio del modello Redditi.

Quest’anno, il Fisco ha introdotto diverse novità riguardanti la scelta del sostituto d’imposta, i quadri M e T, l’invio da parte degli eredi, i proventi dal GSE per l’energia rinnovabile prodotta, la gestione delle fatture elettroniche e l’accesso ai precompilati da parte degli intermediari. Per maggiori informazioni rimandiamo all’approfondimento dedicato su queste pagine.