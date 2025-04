Alibaba presenta Qwen3, una famiglia di modelli AI ibridi

Alibaba ha appena svelato Qwen3, una nuova famiglia di modelli AI ibridi. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questi sistemi non si limitano a stare al passo con i sistemi di Google e OpenAI, finora considerati inarrivabili, ma osano addirittura guardarli dall’alto in basso in alcuni benchmark.

Alibaba lancia i modelli AI ibridi Qwen3

La particolarità di Qwen3 è la sua natura ibrida. Questi modelli, infatti, sanno adattarsi alle esigenze dell’utente. Possono “ragionare” su problemi complessi o fornire risposte rapide a richieste più semplici. Ad esempio, si può chiedere al modello di riflettere più a fondo su un’analisi critica, oppure di elaborare una sintesi veloce per una ricerca banale, ottimizzando così tempo, risorse e risultati.

I modelli Qwen3 parlano ben 119 lingue e sono stati addestrati su un dataset di quasi 36 trilioni di token. Un’addestramento a base di libri di testo, coppie domanda-risposta, snippet di codice e dati generati dall’AI che ha permesso a Qwen3 di fare un salto di qualità rispetto al suo predecessore, Qwen2.

Qwen3 vs OpenAI e Google

I risultati parlano chiaro: Qwen3 se la gioca alla pari con i migliori modelli AI di OpenAI e Google. Il modello di punta, Qwen-3-235B-A22B, supera o3-mini di OpenAI e Gemini 2.5 Pro di Google su piattaforme come Codeforces e benchmark come AIME e BFCL. E anche il più grande modello pubblico, Qwen3-32B, dimostra di essere all’altezza delle aspettative, surclassando o1 di OpenAI in test come LiveCodeBench.

La maggior parte dei modelli Qwen3 sono già disponibili per il download su Hugging Face e GitHub sotto licenza “open”.