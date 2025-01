TikTok torna online negli USA, l'accordo con Trump

Nemmeno 12 ore dopo il black-out totale, TikTok riapre i battenti negli Stati Uniti. L’app di video sharing più amata dai giovani è di nuovo online, pronta a riconquistare i suoi 170 milioni di utenti americani e a far respirare i suoi 7 milioni di piccole imprese .

“In accordo con i nostri service provider, stiamo ripristinando il servizio di TikTok“, ha annunciato la società in un comunicato. “Ringraziamo il presidente Trump per aver fornito ai nostri partner la chiarezza e le rassicurazioni necessarie, confermando che non incorreranno in sanzioni se continueranno a supportare TikTok“.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025