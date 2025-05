Papa Leone XIV è un vero geek: ama il cinema, Apple e i videogame

Leone XIV, il primo Papa americano, rompe gli schemi con il suo stile moderno e mediatico. Sono spariti i cliché del pontefice austero e distaccato: al suo posto c’è un capo della Chiesa che abbraccia le sue passioni per la tecnologia, i videogiochi e il cinema. Appena eletto, sta già attirando l’attenzione… Non ci dimentichiamo che nel suo discorso inaugurale ha parlato anche di intelligenza artificiale.

Il nuovo Papa Leone XIV è un vero geek

Alla sua prima messa inaugurale, è stato difficile non notare il famoso Apple Watch che spuntava dalla manica della sua tonaca. L’esperto Nick Gould ha subito confermato che si trattava proprio del modello dell’azienda di Cupertino, già visto al polso prima della sua elezione. Una foto dell’estate del 2024, riportata alla luce su Reddit, mostra il futuro pontefice mentre benedice un parrocchiano, con lo smartwatch di Apple già al polso.

Questa scelta high-tech non sembra essere una semplice civetteria. Alcuni sostengono che utilizzi l’orologio smart per monitorare la sua salute, secondo altri, è il segno di una vera passione per i dispositivi high-tech.

Un pontefice che gioca ai videogame e guarda i film

Il fratello del Papa, John Prevost, confida che il Papa non può resistere a una partita quotidiana a Wordle o a Words with Friends. I due si sfidano regolarmente: un modo per tenere la mente allenata e prendersi una pausa dalle preoccupazioni del mondo. John ha anche rivelato alla NBC che, la sera prima del conclave, avevano guardato Conclave, il thriller sull’elezione papale.

Va anche detto che il Pontefice tiene spesso d’occhio le sue notifiche su X, dove è solito commentare l’attualità, senza risparmiare frecciatine a J. D. Vance, il vicepresidente americano, che è cattolico di fede, ma che professa una visione conservatrice e xenofoba del mondo che lui non condivide affatto. Piccola curiosità: D’ora in avanti, tuttavia l’account X di Papa Leone XIV sarà quello ufficiale della Santa Sede, @pontifex.