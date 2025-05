Papa Leone XIV, l'intelligenza artificiale tra le ragioni del nome

Il neo-eletto Papa Leone XIV, nel suo discorso inaugurale, ha stupito tutti citando l’intelligenza artificiale tra i motivi che hanno ispirato la scelta del suo nome. Un riferimento tutt’altro che casuale, che getta luce sulle priorità del nuovo pontificato.

L’intelligenza artificiale dietro la scelta del nome di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha spiegato che il suo nome è un riferimento a Papa Leone XIII. Il parallelo tracciato da Leone XIV è folgorante: due pontificati separati da oltre un secolo, due rivoluzioni che cambiano il volto del lavoro e della società. Ieri le macchine a vapore, oggi le reti neurali. Il nuovo Papa sente lo stesso fremito del suo predecessore di fronte a tecnologie che promettono meraviglie, ma portano con sé dilemmi morali non indifferenti. Chi decide cosa è giusto quando è un algoritmo a prendere decisioni? Cosa significa dignità umana quando le macchine possono pensare?

L’intelligenza artificiale al centro l nuovo pontificato

Quali rischi comporta lo sviluppo incontrollato dell’AI? Come garantire che l’innovazione tecnologica sia al servizio dell’uomo e non viceversa? Sono interrogativi che Papa Leone XIV pone con forza, invitando a attingere al patrimonio della dottrina sociale della Chiesa per trovare risposte adeguate. L’attenzione verso l’intelligenza artificiale non è una novità assoluta per il Vaticano. Già Papa Francesco aveva messo in guardia dai pericoli di un uso distorto dell’AI, capace di veicolare “narrazioni parzialmente o completamente false”. Un monito che il suo successore sembra intenzionato a portare avanti.

La scelta del nome è spesso un manifesto programmatico per un nuovo Papa. Se per Papa Leone XIV l’intelligenza artificiale merita una menzione fin dal discorso di esordio, c’è da scommettere che il tema sarà al centro della sua azione pastorale. Leone XIV sa bene che non può limitarsi a condannare o benedire – deve offrire una bussola etica per navigare in acque inesplorate, dove progresso e umanità rischiano di prendere strade diverse.