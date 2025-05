Gemini di Google sale a bordo delle auto con Android Auto

Gemini salirà a bordo di tutte le auto che supportano Android Auto. L’arrivo è previsto nei prossimi mesi, come rivelato durante l’Android Show in vista del Google I/O 2025.

Gemini di Google arriva nelle auto con Android Auto

Gemini sarà integrato in Android Auto in due modi principali. Innanzitutto, agirà come un assistente vocale molto più potente. Il conducente (o i passeggeri) potranno chiedere a Gemini di inviare messaggi, riprodurre musica e fare praticamente tutto ciò che Google Assistant era già in grado di fare. La differenza, è che Gemini comprende il linguaggio naturale e quindi, non sarà più necessario usare comandi rigidi. Ad esempio, invece di dire “Invia un messaggio a Luca: arrivo fra 10 minuti“, si potrà semplicemente dire “Avvisa Luca che sto per arrivare“, e Gemini saprà cosa fare.

Ma la vera novità è Gemini Live. La modalità vocale in tempo reale permette di intavolare una conversazione su qualsiasi argomento. Immaginiamo di essere bloccati nel traffico e poter finalmente sfruttare quei 40 minuti di coda per pianificare la fuga di primavera che si rimanda da mesi. Niente più ditate sullo schermo, solo la propria voce e un assistente che non si limita a rispondere “Ecco cosa ho trovato sul web“.

Meno distrazioni e più produttività e divertimento, parola di Google

A prima vista, un assistente AI più avanzato potrebbe sembrare una potenziale fonte di distrazione alla guida. Ma Google la pensa diversamente. Secondo Patrick Brady, vicepresidente di Android for Cars, le capacità di linguaggio naturale di Gemini semplificheranno la comunicazione con il sistema. La guida quindi sarà più produttiva e divertente.

Per ora, Gemini sfrutterà l’elaborazione cloud di Google per operare sia su Android Auto che sulle auto con Google Built-In. Ma Google sta lavorando con i produttori di automobili per integrare più potenza di calcolo, in modo che Gemini sia più affidabile e possa offrire prestazioni migliori.

Ma c’è la questione dei dati. Le auto moderne generano una montagna di informazioni dai sensori di bordo e, su alcuni modelli, anche da telecamere interne ed esterne. Che fine faranno questi dati, saranno fagocitati da Gemini? Per il momento Google mantiene il riserbo sulla faccenda, ma assicurano che ci stanno pensando.