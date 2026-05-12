 Il tuo spazio cloud a vita senza abbonamento è pCloud
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Il tuo spazio cloud a vita senza abbonamento è pCloud

Paga una volta sola per sempre il tuo spazio cloud e ottieni uno storage online a vita e senza abbonamento grazie a pCloud, oggi in promo.
Il tuo spazio cloud a vita senza abbonamento è pCloud
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Paga una volta sola per sempre il tuo spazio cloud e ottieni uno storage online a vita e senza abbonamento grazie a pCloud, oggi in promo.
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Finalmente il tuo spazio cloud a vita e senza abbonamento è disponibile. Paga solo una volta per sempre il tuo storage online con pCloud, con sicurezza e privacy integrate. Cosa stai aspettando? Scegli il piano a vita che fa per te tra quelli disponibili. Sono tutti in offerta speciale a un prezzo davvero incredibile grazie allo sconto pazzesco.

Scegli pCloud

Con pCloud ogni piano include le stesse funzionalità e offre lo stesso livello di protezione. Cambia solo lo spazio disponibile, in base alle tue esigenze e al tuo utilizzo. Infatti, la sicurezza la fa da padrona. Con pCloud hai una protezione dei file che rispettano le rigorose leggi svizzere sulla privacy. Tutti vengono archiviati in data center certificati e sicuri. La sicurezza è di livello militare grazie a:

  • protezione dei canali TLS/SSL;
  • crittografia AES a 256 bit.

Grazie a una gestione dei file semplice e intelligente, carichi contenuti di qualsiasi dimensione senza limitazioni di velocità di trasferimento, ripristini versioni precedenti dei tuoi fili e recuperi i tuoi dati fino a 30 giorni prima. Ogni spazio cloud a vita e senza abbonamento include anche un lettore musicale e video integrato. In questo modo puoi guardare in streaming e goderti i tuoi media in qualsiasi momento.

L’app multi-device garantisce accesso e sincronizzazione senza interruzioni. Il backup della galleria del tuo telefono e dei tuoi file del desktop è immediato e automatico. Inoltre, potrai lavorare sui file senza occupare spazio di memoria locale. Accederai ai tuoi file anche quando sei offline per poi sincronizzarli in seguito. Trasferisci e fai il backup dei tuoi dati senza sforzo e da altri cloud.

I piani a vita per uno spazio cloud senza abbonamento

Con pCloud hai la possibilità di scegliere tra tre differenti piani a vita per uno spazio cloud senza abbonamento. Come dicevamo, tutti includono le stesse caratteristiche e funzionalità differenziandosi solo per lo spazio disponibile e il traffico link condiviso.

  • Scegli Premium 500 GB a soli 199 euro, anziché 299 euro, per avere 500 GB di spazio e 500 GB di traffico link condiviso.
Scegli Premium 500 GB
  • Scegli Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, anziché 599 euro, per avere 2 TB di spazio e 2 TB di traffico link condiviso.
Scegli Premium Plus 2 TB
  • Scegli Ultra 10 TB a soli 1190 euro, anziché 1890 euro, per avere 10 TB di spazio e 2 TB di traffico link condiviso.
Scegli Ultra 10 TB

Potrai aumentare lo spazio di archiviazione del tuo account Lifetime esistente in qualsiasi momento acquistando un piano a vita con spazio cloud senza abbonamento aggiuntivo. Lo spazio di archiviazione acquistato si aggiungerà allo spazio di archiviazione a vita già disponibile.

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Pubblicato il 12 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 mag 2026
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