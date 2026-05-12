Risparmia alla grande con l'anniversario di Godeal24: MSOffice 2021 Pro a vita a soli 29,89€ e super offerte su Windows 11

Se hai rimandato l’acquisto di Microsoft Office aspettando il momento giusto, questo è quello da non perdere. In occasione del suo 6° anniversario, Godeal24 lancia una promozione eccezionale con sconti fino al 90% sui prodotti Microsoft: un’opportunità concreta per acquistare licenze originali Office e Windows a prezzi estremamente vantaggiosi.
Consegna digitale immediata, supporto professionale e ottime recensioni su piattaforme indipendenti rendono l’acquisto semplice e sicuro. Nessuna registrazione obbligatoria: scegli il prodotto, aggiungilo al carrello e completa l’ordine in pochi clic.
Office 2021: una sola volta, per sempre
Stanco degli abbonamenti mensili o dei software gratuiti pieni di limitazioni? Microsoft Office Professional Plus 2021 è la soluzione ideale: acquisti una licenza una volta sola e la utilizzi per sempre, senza rinnovi né costi nascosti.
Durante la promozione anniversario puoi ottenere Microsoft Office 2021 Professional Plus per Windows a soli 29,89€ invece di 239€
La suite include tutti gli strumenti indispensabili per lavoro, studio e produttività:
- Word per scrivere documenti
- Excel per fogli di calcolo e budget
- PowerPoint per presentazioni professionali
- Outlook per la gestione delle email
Sono inclusi anche OneNote, Publisher e Access, perfetti per organizzare progetti e database. Trattandosi di una versione standalone, il software resta tuo per sempre: installi una volta e utilizzi senza limiti.
Gli utenti Apple possono approfittare di Office 2021 Home & Business per Mac a soli 46,99€ invece di 239€, un prezzo decisamente inferiore rispetto a un abbonamento Microsoft 365, con il vantaggio della licenza permanente.
Office 2021 fino al 90% di Sconto: nessun abbonamento, nessun rinnovo
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 89€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 56.5€ (Only 28.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows 11 Pro a soli 12€: è il momento di aggiornare
Con il nuovo aggiornamento “Windows K2”, Microsoft ha introdotto importanti miglioramenti per Windows 11: gestione più efficiente delle risorse, minore latenza nei processi critici e compatibilità driver ottimizzata.
Durante il 6° Anniversary Sale puoi ottenere:
- Windows 11 Professional a soli 12,25€
Un prezzo davvero difficile da ignorare per passare a un sistema operativo più moderno, veloce e sicuro.
Le migliori offerte Windows
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Windows 10 Professional Key – 8.25€
- Windows 10 Home Key – 8.15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Windows Server 2025 Standard – 30.99€
- Windows Server 2025 Datacenter – 31.99€
Bundle in offerta con Codice Sconto “SGO62”
Risparmia ancora di più acquistando pacchetti completi Office + Windows:
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Pacchetti Multi-Licenza a prezzi speciali
Ideali per aziende, professionisti e rivenditori:
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2019 Pro – 50 Keys – 950€ (Only 19€/Key)
- Windows 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Windows 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Windows 10 Pro – 50 Keys – 325€ (Only 6.5€/Key)
- Windows 10 Home – 50 Keys – 299.50€ (Only 5.99€/Key)
Software e utility in super sconto
Oltre a Office e Windows, Godeal24 propone numerosi software utili per sicurezza, backup e produttività:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Perché scegliere Godeal24
Godeal24 permette di acquistare licenze Microsoft, software di sicurezza IT e strumenti professionali a prezzi scontati, con consegna digitale immediata via email in pochi secondi.
La piattaforma vanta:
- valutazione “Excellent” su Trustpilot
- supporto tecnico professionale 24/7
- assistenza post-vendita a vita
- garanzia di utilizzo senza problemi
Un’occasione concreta per aggiornare il proprio PC e ottenere software professionali originali spendendo molto meno rispetto ai prezzi di listino.
Contatti: service@godeal24.com
In collaborazione con Godeal24