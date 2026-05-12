Risparmia alla grande con l'anniversario di Godeal24: MSOffice 2021 Pro a vita a soli 29,89€ e super offerte su Windows 11

Se hai rimandato l’acquisto di Microsoft Office aspettando il momento giusto, questo è quello da non perdere. In occasione del suo 6° anniversario, Godeal24 lancia una promozione eccezionale con sconti fino al 90% sui prodotti Microsoft: un’opportunità concreta per acquistare licenze originali Office e Windows a prezzi estremamente vantaggiosi.

Consegna digitale immediata, supporto professionale e ottime recensioni su piattaforme indipendenti rendono l’acquisto semplice e sicuro. Nessuna registrazione obbligatoria: scegli il prodotto, aggiungilo al carrello e completa l’ordine in pochi clic.

Office 2021: una sola volta, per sempre

Stanco degli abbonamenti mensili o dei software gratuiti pieni di limitazioni? Microsoft Office Professional Plus 2021 è la soluzione ideale: acquisti una licenza una volta sola e la utilizzi per sempre, senza rinnovi né costi nascosti.

Durante la promozione anniversario puoi ottenere Microsoft Office 2021 Professional Plus per Windows a soli 29,89€ invece di 239€

La suite include tutti gli strumenti indispensabili per lavoro, studio e produttività:

Word per scrivere documenti

Excel per fogli di calcolo e budget

PowerPoint per presentazioni professionali

Outlook per la gestione delle email

Sono inclusi anche OneNote, Publisher e Access, perfetti per organizzare progetti e database. Trattandosi di una versione standalone, il software resta tuo per sempre: installi una volta e utilizzi senza limiti.

Gli utenti Apple possono approfittare di Office 2021 Home & Business per Mac a soli 46,99€ invece di 239€, un prezzo decisamente inferiore rispetto a un abbonamento Microsoft 365, con il vantaggio della licenza permanente.

Office 2021 fino al 90% di Sconto: nessun abbonamento, nessun rinnovo

Windows 11 Pro a soli 12€: è il momento di aggiornare

Con il nuovo aggiornamento “Windows K2”, Microsoft ha introdotto importanti miglioramenti per Windows 11: gestione più efficiente delle risorse, minore latenza nei processi critici e compatibilità driver ottimizzata.

Durante il 6° Anniversary Sale puoi ottenere:

Windows 11 Professional a soli 12,25€

Un prezzo davvero difficile da ignorare per passare a un sistema operativo più moderno, veloce e sicuro.

Le migliori offerte Windows

Bundle in offerta con Codice Sconto “SGO62”

Risparmia ancora di più acquistando pacchetti completi Office + Windows:

Pacchetti Multi-Licenza a prezzi speciali

Ideali per aziende, professionisti e rivenditori:

Software e utility in super sconto

Oltre a Office e Windows, Godeal24 propone numerosi software utili per sicurezza, backup e produttività:

>>> vedi altri tools

Perché scegliere Godeal24

Godeal24 permette di acquistare licenze Microsoft, software di sicurezza IT e strumenti professionali a prezzi scontati, con consegna digitale immediata via email in pochi secondi.

La piattaforma vanta:

valutazione “Excellent” su Trustpilot

supporto tecnico professionale 24/7

assistenza post-vendita a vita

garanzia di utilizzo senza problemi

Un’occasione concreta per aggiornare il proprio PC e ottenere software professionali originali spendendo molto meno rispetto ai prezzi di listino.

Contatti: service@godeal24.com

In collaborazione con Godeal24