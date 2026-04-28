Approfitta degli sconti per la Festa dei Lavoratori: paga una sola volta e ottieni Office 2021 Professional o Windows 11 Pro per sempre

Gli strumenti giusti non si limitano a semplificare il lavoro: possono trasformare completamente il modo in cui lavori, rendendo più rapidi i processi ed eliminando errori e attività ripetitive. In occasione della Festa dei Lavoratori, puoi acquistare Office e Windows a prezzi eccezionali in esclusiva su Godeal24. Con le suite Office puoi creare documenti professionali, analizzare dati e realizzare presentazioni efficaci, mentre Windows garantisce un’esperienza fluida e una protezione avanzata per il tuo PC. Il tuo computer può anche aspettare, ma le offerte dedicate alla Festa dei Lavoratori di Godeal24 non dureranno a lungo: acquista oggi e attiva subito il software!
Lavora in modo più intelligente con Office 2021 Pro, disponibile a soli 30,25€ con licenza a vita e accesso completo a 8 applicazioni essenziali. Con strumenti come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access avrai tutto ciò che serve per lavorare al meglio. Inoltre, supporta il lavoro offline: tutti i file restano archiviati in locale, senza dipendere dal cloud o dalla connessione internet. Potrai modificare i tuoi documenti quando vuoi e ovunque ti trovi. Per gli utenti Mac è disponibile Office 2021 Home and Business for Mac al prezzo di 46,99€. Se preferisci stabilità e affidabilità alle novità più recenti, queste versioni rappresentano una soluzione ideale per risparmiare senza rinunciare alle funzionalità fondamentali.
- Il momento giusto per dire addio agli abbonamenti: un solo pagamento, licenza a vita!
- Offerte a tempo limitato: Windows originale a prezzi imbattibili!
- Sconto del 62% valido per Office e bundle! (codice coupon “SGO62”)
- Pacchetti multipli originali: i prezzi più bassi dell’anno!
- Tantissimi strumenti software in super offerta!
- Perché scegliere Godeal24?
- Come acquistare?
Il momento giusto per dire addio agli abbonamenti: un solo pagamento, licenza a vita!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Solo 25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Solo 42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Solo 45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 18.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Se il tuo computer inizia a mostrare i segni del tempo, puoi anche aggiornare il sistema operativo spendendo pochissimo: Windows 11 Pro, che normalmente costa 199€, è ora disponibile a soli 12,25€. Il tuo dispositivo potrà beneficiare di nuove funzioni, maggiore sicurezza e un’esperienza completamente rinnovata.
Offerte a tempo limitato: Windows originale a prezzi imbattibili!
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Solo 13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Solo 75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Solo 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Sconto del 62% valido per Office e bundle! (codice coupon “SGO62”)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Pacchetti multipli originali: i prezzi più bassi dell’anno!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Solo 25€/Key)
- Office 2019 Pro – 50 Keys – 950€ (Solo 19€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Solo 8€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Solo 7.59€/Key)
- Win 10 Pro – 50 Keys – 325€ (Solo 6.5€/Key)
Tantissimi strumenti software in super offerta!
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
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Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 è specializzato nella vendita di licenze software originali con consegna digitale immediata, senza costi di spedizione. Oltre alla chiave di licenza, non sono previsti costi aggiuntivi. Il servizio include anche assistenza clienti professionale gratuita, sia prima dell’acquisto sia dopo l’attivazione del prodotto.
L’attenzione verso i clienti è confermata da migliaia di recensioni positive e da un punteggio medio di 4,8 stelle su Trustpilot. Se stai cercando un modo conveniente per attivare in modo permanente il tuo software Microsoft, Godeal24 rappresenta una soluzione da prendere in considerazione. Tutte le chiavi vendute sono originali: approfitta degli sconti finché il codice promozionale è ancora valido.
Contatti Godeal24:service@godeal24.com
Come acquistare?
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