Software usato: guida all'acquisto sicuro di licenze originali

Riccardo Montarini Pubblicato il 30 mar 2026

Acquistare un software usato online in modo sicuro significa scegliere licenze originali, ma che siano anche a basso prezzo, presso rivenditori certificati. Il canale principale della vendita di software originale resta il sito ufficiale dei singoli produttori, come Microsoft e Adobe, per citare i più popolari. Tuttavia, non si può ignorare il mercato delle licenze software usate che ne garantisce l’ottenimento con una spesa contenuta.

I rivenditori online offrono chiavi di attivazione a un costo competitivo e queste licenze spesso provengono da eccedenze aziendali o riallocazioni consentite dalla legge. Un approccio che può risultare conveniente per utenti privati, professionisti con partita IVA o piccoli uffici che desiderano ridurre i costi senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Muoversi in questo ecosistema, però, non è semplice, perché per trovare un software originale usato, affidabile e conveniente non bisogna solo identificare il prezzo giusto ma anche rivenditori autorizzati che offrano garanzie sotto il profilo legale per il mercato italiano. Diventa quindi cruciale passare per analisi del profilo dell’azienda, dell’assistenza post-vendita, della presenza di pagamenti sicuri e molto altro ancora.

È legale acquistare un software usato in Europa?

Sì, acquistare licenze software usate in Europa è legale ma, prima di capire il perché, è bene comprendere anche cosa si intenda con termini come “licenze usate”. Capita spesso di imbattersi in utenti che, scettici sull’effettiva possibilità di acquistare software di seconda mano, guardino a questi servizi con più di qualche dubbio. Se da un lato questo approccio prudenziale è comprensibile, dall’altro vale la pena approfondire la questione.

Con il termine “software usato” si fa riferimento alla possibilità di acquistare licenze ricondizionate a prezzo scontato ma pur sempre originali. A dispetto di quanto si creda, il software di seconda mano non è solo quello distribuito su supporti fisici (come CD o DVD), ma anche quello distribuito online tramite semplice installer o chiavi di attivazione.

Stando alla sentenza C-128/11 del 2012 (caso contro Oracle International Corp.), sancita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto alla distribuzione da parte di un produttore si esaurisce con la prima vendita. Dopodiché, il produttore non può impedire la rivendita di licenze perpetue, sia che si tratti di licenze su supporti fisici sia che si tratti di ESD (Electronic Software Distribution).

Detto ciò, ci sono comunque dei limiti e termini per offrire questo servizio e sta al buon rivenditore proporre all’utenza un approccio trasparente. La legittimità dipende dalla capacità del rivenditore di documentare la provenienza di ogni licenza. Per questo motivo, mantenere la piena legalità dell’operazione in tutta la filiera è cruciale, non solo per la credibilità del rivenditore stesso ma anche per non incrinare il rapporto di fiducia con la propria clientela.

Differenze tra licenze perpetue e in abbonamento

Altro tema da trattare nel contesto delle licenze usate è quello della tipologia. Nello specifico, ci sono differenze tra le cosiddette “licenze perpetue” o “a vita” e quelle in abbonamento. La licenza perpetua prevede un pagamento una tantum e consente di utilizzare il software originale senza limiti di tempo. Al contrario, la licenza in abbonamento resta in funzione in un lasso di tempo prestabilito (che può essere mensile o annuale).

Optare per l’una o per l’altra non è solo una questione di prezzo, ma anche di esigenze specifiche. Prendiamo il caso di Microsoft 365, il più recente tra i pacchetti in abbonamento che include app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e anche l’IA Copilot (con un limite di crediti utilizzabili). La differenza con Microsoft Office 2024, che è invece venduto nel formato di licenza perpetua, è sia nel costo, ma anche nella quantità di strumenti e supporto sul lungo periodo. Office 2024 non riceve nuove funzioni, mantenendo solo gli aggiornamenti di sicurezza indispensabili, rivelandosi quindi idonea per utenti che devono fare un uso più classico della suite di produttività di Microsoft.

Come riconoscere un rivenditore affidabile

Quando si parla di “rivenditore certificato” di licenze ricondizionate è facile cadere in banali tranelli. D’altronde, chiunque può sostenere di essere tale senza dover necessariamente provare la veridicità dell’affermazione. L’utente si fida, magari dopo aver visto il logo sul sito del venditore, e non approfondisce oltre. Generalmente, però, un buon portale deve offrire dei link diretti ai siti di cui si fregia del titolo di partner. Pertanto, un Microsoft Certified Partner o Adobe Certified Reseller deve poter essere verificato indipendentemente sui rispettivi portali.

Per esempio, nel caso di Microsoft e Adobe è molto semplice, perché offrono uno strumento di ricerca interno sui propri portali, tramite il quale verificare tale informazione.

Recensioni su aggregatori come Trustpilot

Cosa c’è di meglio dell’esperienza diretta per capire se vale la pena acquistare software usato online da un determinato operatore? Tutti controllano le recensioni, che siano dirette, indirette (tramite discussioni su forum come Reddit), lasciate su Trustpilot o altri aggregatori. Si tratta di una delle “best practices” che gli acquirenti dell’era digitale hanno imparato a mettere in pratica.

Un profilo che ha più del 90% delle recensioni positive è già tecnicamente molto affidabile ma quando si avvicina alla perfezione, allora è chiaramente una buona risorsa da prendere in considerazione. Validi esempi in questo caso possono essere MrKeyShop, con punteggio medio Trustpilot di 4,7 stelle e Licensel, con punteggio di 4,9 stelle.

Oltre al punteggio, indicatore meramente numerico, vale la pena analizzare anche il contenuto delle recensioni, per capire quali sono i punti di forza di un brand e quali invece possono essere i potenziali punti deboli: rapidità nella consegna delle licenze software usate, semplicità di attivazione o supporto clienti post-vendita. Tutte caratteristiche fondamentali quando si tratta assistenza e puntualità del servizio di vendita di licenze online.

Pagamenti sicuri e tracciabili

Il contesto dell’e-commerce è ormai evoluto rispetto ad anche solo dieci anni fa e praticamente la maggior parte delle transazioni effettuate online avviene con metodi di pagamento tracciabili e sicuri. Un portale che si dice affidabile deve assolutamente garantire transazioni supportate dai provider più conosciuti. Tra i pagamenti sicuri che un rivenditore certificato dovrebbe offrire spiccano: Visa, Mastercard, American Express, prepagate, Google Pay e Apple Pay.

In aggiunta, la presenza di protocolli https, sistemi antifrode e gateway di pagamento affidabili riduce il rischio di transazioni non autorizzate. Disporre di questo livello di sicurezza offre un punto a favore di un rivenditore di licenze originali: gli utenti che acquistano non devono temere di perdere denaro durante le transazioni.

PrimeLicense: un caso concreto

PrimeLicense è un rivenditore certificato di software usato con più di 15.000 clienti all’attivo. La reputazione del brand è verificabile grazie a un punteggio Trustpilot di 4,8 stelle su 1.287 recensioni e un punteggio “Eccellente” di 4,76 stelle su Trusted Shops con 633 recensioni. Il brand opera sotto l’ombrello di Prime Digital Solutions dal 2023 ed è una realtà che ha iniziato a farsi strada affrontando una competizione agguerrita, in un settore dove tutti cercano di offrire ai consumatori i migliori prezzi possibili per le proprie esigenze lato software.

Nello specifico, punta alla vendita di software originali di uso quotidiano come pacchetti Office, sistemi operativi Windows, antivirus e anche VPN per utenti singoli, professionisti con partita IVA o piccoli uffici. Campi dove le spese aggiuntive possono pesare sul bilancio mensile o annuale e quindi in cui vale la pena effettuare comparazioni di prezzo.

Per quanto concerne la verifica della certificazione, è possibile identificare immediatamente Prime Digital Solutions come società registrata e legalmente autorizzata alla rivendita delle soluzioni software più popolari come quelle di Microsoft, Adobe, Kaspersky e McAfee, per citarne alcuni. Pertanto, dal punto di vista del profilo legittimo, il brand ha una forte impronta.

Come si può verificare alla pagina dedicata ai pagamenti, offre anche metodologie tracciabili e sicure. Tutte credenziali, queste, che possono aumentare significativamente la legittimità del brand.

Quanto si risparmia acquistando licenze originali usate?

Una domanda legittima che gli utenti che vogliono acquistare un software usato online si pongono costantemente. Vale la pena quindi fare un paragone diretto su alcuni dei prodotti più richiesti, come Microsoft Office Home 2024, una licenza perpetua sempre più rara sul mercato.

Verificando il prezzo ufficiale sul portale Microsoft, il costo è di 149€ una tantum. L’acquisto prevede una copia per PC o Mac compatibile con Windows 10, Windows 11 o macOS. Il prezzo di un rivenditore certificato, per la stessa versione, è di 119€, con un risparmio netto per l’acquirente di 30€. A conti fatti, uno sconto superiore al 20% sul prezzo di listino.

In altri casi, gli sconti possono essere anche più consistenti. Prendiamo per esempio Microsoft Office Home & Business 2024, altra licenza perpetua venduta sul sito ufficiale Microsoft a 299€. Tramite rivenditore il prezzo per la stessa licenza originale è scontato del 66%, portando il prezzo finale a 99€.

Il risparmio è notevole e comprare una licenza a vita oggi permette di risparmiare per anni sul costo di abbonamenti. La tabella in basso permette di fare una comparazione diretta e capire l’impatto reale e il risparmio effettivo dell’acquisto di licenze ricondizionate.

Software Sito ufficiale Microsoft Rivenditore certificato PrimeLicense Microsoft Office Home 2024 (licenza perpetua) 149€ 119€ Microsoft Office Home & Business 2024 (licenza perpetua) 299€ 99€ Microsoft 365 Personal (abbonamento annuale) 99€ 84,90€

Rischi e problematiche del settore delle licenze usate

Se da un lato un basso prezzo è attraente, bisogna ricordare che prezzi fuori mercato, come quelli nell’ordine di pochi euro, devono far sorgere dubbi. Un’offerta conveniente fa comodo a tutti, ma sconti irrealistici rispetto alla media di mercato (o al valore stesso della licenza ottenibile sul sito del distributore ufficiale) possono nascondere problematiche sulla legalità stessa del prodotto. Nello specifico, la provenienza della licenza potrebbe non essere tracciabile o destinata ad altri mercati: una zona grigia che può mettere a rischio l’acquirente finale.

In alcuni casi, le licenze vengono revocate dopo l’attivazione, magari quando il produttore rileva un utilizzo improprio. Ciò può tradursi in un disagio diretto per l’utente che ha pagato la sua chiave di attivazione e non può più utilizzare il software originale. Questi problemi non sono del tutto esclusi anche nel caso dei migliori rivenditori online, ma la differenza è data dall’assistenza clienti che, interrogata sulla questione, deve essere in grado di rispondere adeguatamente alle aspettative del cliente, fornendo soluzioni rapide ed efficienti.

Un rivenditore affidabile deve offrire il diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 ss. (ex 64 ss.) e ss. D.Lgs. 206/2005, ovvero 30 giorni per il reso se la chiave non viene attivata; rimborsi e infine sostituzione, coprendo così la maggior parte delle più comuni esigenze post-vendita.

Conclusioni: come acquistare software usato in sicurezza

Prima di procedere all’acquisto, verificate che il rivenditore offra certificazioni e partnership indipendentemente verificabili, recensioni con punteggi elevati, prezzi scontati ma realistici, supporto clienti attivo e in lingua italiana, trasparenza legale e metodi di pagamento sicuri e tracciabili.

La ricerca di un software usato online è diventata un modo intelligente di risparmiare sul crescente costo delle licenze e dei piani in abbonamento. Questa pratica è diffusa tra i privati ma si è estesa anche a professionisti e piccoli uffici, per ottimizzare le spese mantenendo l’accesso a strumenti originali di produttività, sistemi operativi, antivirus e molto altro.

Sebbene sia un mercato con tanti rivenditori affidabili, spesso può nascondere anche delle insidie ed è opportuno quindi informarsi correttamente, seguendo le indicazioni fornite, prima di compiere il passo definitivo.

Domande frequenti Le licenze software usate sono legali? Sì, la rivendita di software usato è legale all’interno dell’Unione Europea dal 2012, in base alla sentenza C-128/11 della Corte di Giustizia. Il principio di esaurimento consente la rivendita di licenze perpetue purché acquistate legittimamente e non più in uso dal primo proprietario. Perché i prezzi di software usati sono più bassi rispetto ai siti ufficiali? I prezzi sono più bassi, pur trattandosi di software originale, perché sono licenze già immesse sul mercato, provenienti da dismissioni, eccedenze o stock aziendali. Poiché non sono vendute direttamente dal produttore, possono essere proposte a costi inferiori. Come avviene la consegna del software usato? Tramite rivenditori certificati, la consegna avviene in formato digitale. Dopo l’acquisto, l’utente riceve un codice di attivazione via e-mail e le istruzioni per il download e l’installazione del software. Che differenza c’è tra una licenza perpetua e una in abbonamento? Una licenza perpetua come quella per Microsoft Office 2024 LTSC prevede un pagamento una tantum, dopodiché il software può essere utilizzato senza costi aggiuntivi. Una licenza in abbonamento, come quella di Microsoft 365, invece, prevede un abbonamento con rinnovo di pagamento a cadenza mensile o annuale. Oltre alle differenze nel prezzo, l’acquirente deve valutare anche l’utilizzabilità futura e nuove funzionalità. Sebbene Microsoft Office 2024 sia ancora pienamente utilizzabile, non riceve nuove funzionalità ma solo aggiornamenti legati alla sicurezza, mentre Microsoft 365 è in costante evoluzione. Posso usare la licenza su più dispositivi? Dipende dal tipo di licenza acquistata. Le licenze “OEM” sono legate a un singolo dispositivo e non possono essere trasferite. In sostanza, una volta attivata, resta associata per sempre a quel dispositivo. Le licenze “retail”, invece, possono essere trasferite ma solo se attive su un PC alla volta. Richiedono quindi una disattivazione prima di poter essere attivate su un nuovo dispositivo. Infine, le licenze “volume” sono pensate per il mercato aziendale e consentono l’attivazione su più dispositivi. Cosa fare se la licenza software acquistata viene bloccata o revocata? In caso di revoca o blocco, è importante contattare immediatamente il servizio clienti del rivenditore certificato scelto. Un venditore affidabile offre assistenza dedicata e soluzioni rapide, come la sostituzione della licenza o il rimborso. Scegliere un venditore con supporto attivo è dunque fondamentale. Dove conviene comprare software usato? Tramite rivenditori certificati dai produttori originali (Microsoft, Adobe, Autodesk), verificabili nei rispettivi database partner. Prima di confermare qualsiasi transazione è inoltre consigliato verificare che la certificazione sia attiva, che il punteggio Trustpilot ispiri fiducia (superiore almeno al 95%) e che vi siano politiche di reso e pagamenti tracciabili. PrimeLicense soddisfa tutti questi criteri. PrimeLicense è un rivenditore certificato? Sì, PrimeLicense che opera sotto Prime Digital Solutions è una realtà verificabile come partner certificato presso Microsoft, Adobe, Kaspersky e altri produttori nei rispettivi database ufficiali.