La data ufficiale dell'addio all'applicazione Postepay

L’applicazione BancoPosta non è già più disponibile per il download, mentre quella Postepay è ancora distribuita nelle versioni per Android e iOS, ma la sua scheda su Google Play conferma la tempistica dell’abbandono: 9 ottobre 2025. È la data da cerchiare in rosso sul calendario per la migrazione forzata alla nuova Super App di Poste Italiane.

Ancora poco più di due mesi per l’app Postepay

Tra poco più di due mesi, dunque, gli utenti dovranno dire addio all’applicazione. Gli screenshot qui sotto (li abbiamo appena catturati) mostrano i messaggi mostrati aprendola: Di app ce n’è una. Nei prossimi mesi, l’app Postepay sarà sostituita dall’app Poste Italiane . Fin qui nessuna novità, ma maggiori informazioni compaiono sul sito ufficiale, dove si legge che Dallo sconto 30 giugno l’app Poste Italiane ha sostituito l’app BancoPosta e dal 9 ottobre ostituirà anche l’app Postepay . Non sarà necessario aprire un nuovo account.

Va detto che non tutti hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della Super App che ingloba quelle di BancoPosta e Postepay. Molti avrebbero preferito poter continuare a gestire i loro conti e le carte attraverso applicazioni separate, senza dover obbligatoriamente fare riferimento a una sorta di hub centralizzato per tutto ciò che riguarda Poste Italiane.

900.000 milioni di clienti per Postepay

In Italia, i servizi legati all’ecosistema Postepay raggiungono un totale pari a 900.000 clienti. Lo si legge nel documento dedicato ai risultati finanziari del primo trimestre 2025 pubblicato questa settimana.

I servizi Postepay proseguono lungo una solida traiettoria di crescita, con l’ecosistema che si conferma un potente motore di crescita, innovazione e coinvolgimento della clientela per l’intero gruppo. Il nostro business energia registra una crescita notevole, raggiungendo circa 900.000 clienti.

Nella stessa relazione, il gruppo ha fatto il punto su SPID, progetti AI e comunicato che per tutti i clienti PosteMobile è previsto il passaggio alla rete TIM nel corso del 2026.