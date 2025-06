Poste Italiane, tutti nella Super App: addio BancoPosta e Postepay

Come anticipato nei giorni scorsi, il 30 giugno 2025 è il giorno scelto da Poste Italiane per l’addio alle applicazioni BancoPosta e Postepay. Chi le ha utilizzate fino a oggi potrà trovare gli stessi servizi all’interno della Super App P, disponibile nelle versioni per Android (Google Play) e iOS/iPadOS (App Store). La migrazione non sarà immediata per tutti, ma progressiva e graduale: arriverà a completarsi nel corso dei prossimi mesi.

BancoPosta e PostePay: tutti nell’app Poste Italiane

Come si legge in un post Facebook condiviso sulla pagina ufficiale del gruppo, l’app è già stata scelta da oltre 7 milioni di utenti. È definita la sintesi del percorso di trasformazione digitale della prima platform company italiana e una piattaforma unica intelligente, mobile e multifunzionale, che ospita l’intera gamma dei servizi digitali .

Non manca nemmeno l’intelligenza artificiale, in linea con il trend del momento. In questo caso, l’AI è impiegata per personalizzare l’interfaccia e l’esperienza offerta, sulla base delle specifiche esigenze di ogni cliente.

Tra le funzionalità incluse ci sono la gestione del conto BancoPosta, delle carte Postepay, l’accesso ai prodotti del risparmio postale, la consultazione dei libretti, l’acquisto dei buoni e l’attivazione dei depositi. A questo si aggiungono le polizze vita, le linee fisse e mobili, le prenotazioni negli uffici postali, le forniture di energia e la spedizione di pacchi e posta.

Non tutti gli utenti sono entusiasti

Non tutti hanno accolto a braccia aperte la notizia della migrazione, che consentirà a Poste Italiane di promuovere l’intero catalogo di prodotti e servizi attraverso un unico canale mobile. C’è chi avrebbe preferito continuare a utilizzare applicazioni separate, per abitudine e non solo.