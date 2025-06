BancoPosta e Postepay addio: tutto nell'app Poste Italiane

Un promemoria per tutti coloro che si affidano alle applicazioni BancoPosta e Postepay: a partire dalla prossima settimana, saranno entrambe sostituite da quella di Poste Italiane. Se ancora non lo si è fatto, per farsi trovare pronti è possibile scaricarla subito da Google Play su dispositivi Android e da App Store per iPhone e iPad.

Un’app per tutto: Poste Italiane ingloba BancoPosta e Postepay

Il passaggio non è immediato, ma progressivo. Vale a dire che, presumibilmente, per qualche tempo le due applicazioni in questione continueranno a risultare funzionanti, prima dell’abbandono definitivo. Non sarà necessario creare nuove credenziali, l’account rimarrà lo stesso.

Trovi già i tuoi servizi BancoPosta e Postepay nella nuova app unica. Scaricala e scopri com’è facile accedere: ti basta inserire le credenziali di poste.it o, se hai l’app BancoPosta o Postepay, utilizzarle per autorizzare l’accesso.

Lo si legge anche sugli store mobile: A partire dal 30 giugno, l’app BancoPosta sarà progressivamente sostituita dall’app Poste Italiane . e Nei prossimi mesi l’app Postepay sarà progressivamente sostituita dall’app Poste Italiane .

Questo l’elenco delle funzionalità presenti in quella che tra pochi giorni diventerà l’app all-in-one del gruppo.

Pagamenti e gestione del denaro;

gestione delle polizze assicurative;

controllo delle linee mobili e fisse;

spedizione posta e pacchi;

gestione libretti di risparmio e buoni fruttiferi;

gestione delle forniture di energia.

L’intervento dell’antitrust

Restando in tema, proprio nelle scorse settimane il Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 4 milioni di euro Poste Italiane. Il dito è stato puntato contro una pratica ritenuta scorretta e attuata proprio attraverso le app di BancoPosta e Postepay.

In sintesi, gli utenti erano costretti a fornire il consenso per l’accesso ai dati per evitare il blocco delle applicazioni stesse. Solo a posteriori è stata pubblicata sul sito ufficiale un’informativa in merito, con riferimento a un sistema anti-malware e anti-frode.