Offerta pCloud: sicuro e flessibile con piani Lifetime fino a 10 TB

pCloud si è affermato come un punto di riferimento per oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo, offrendo soluzioni sicure, scalabili e convenienti per la gestione dei dati. Con oltre un decennio di esperienza, il servizio combina la solidità delle leggi sulla privacy svizzere con tecnologie di crittografia avanzate, offrendo piani pensati per ogni esigenza: mensile, annuale o a vita.

Piani su misura per ogni esigenza

Tra le opzioni pCloud propone soluzioni Lifetime estremamente competitive, pensate per chi desidera un investimento una tantum senza costi ricorrenti:

Premium 500 GB a €199 (invece di €299)

Premium Plus 2 TB a €399 (invece di €599)

Ultra 10 TB a €1.190 (invece di €1.890)

Tutti i piani includono traffico link condiviso fino a 2 TB, 14 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati” e pagamenti criptati con sicurezza 256-bit SSL. Nessuna spesa nascosta, nessun costo di configurazione: ciò che vedi è ciò che paghi.

Sicurezza e funzionalità di livello professionale

Il cuore dell’offerta pCloud è la protezione dei dati: crittografia AES 256-bit, protocolli TLS/SSL e server certificati garantiscono un livello di sicurezza pari a quello militare. Gli utenti possono caricare file di qualsiasi dimensione, ripristinare versioni precedenti e recuperare dati eliminati fino a 30 giorni prima. Non manca la possibilità di condividere file tramite link protetti da password, collaborare in cartelle condivise e raccogliere contenuti con richieste dedicate.

Non solo per professionisti

pCloud non è perfetto solo per professionisti che lavorano con grandi quantità di dati o creativi che devono gestire archivi multimediali complessi, ma anche per chi desidera conservare in sicurezza foto e video di famiglia, o per chi viaggia spesso e ha bisogno di accedere ai propri file ovunque, anche offline. Le aziende trovano in pCloud uno strumento ideale per collaborare in team distribuiti, mentre i privati possono approfittare della comodità del piano Family, condividendo spazio e funzionalità con fino a 5 utenti senza costi aggiuntivi.

Grazie alle app dedicate e alla sincronizzazione multi-dispositivo, i file sono sempre accessibili. pCloud integra strumenti per il backup automatico di gallerie foto e desktop, oltre al trasferimento e al salvataggio dei contenuti da piattaforme di terze parti. Non solo produttività: con il lettore musicale e video integrato, i tuoi contenuti multimediali sono sempre pronti per lo streaming.

Per conoscere l’offerta completa di pClud clicca qui.