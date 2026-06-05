Il tuo sito online e ai primi posti nelle ricerche in pochi minuti a meno di 4€ al mese con Hostinger

Il modo più semplice di creare il tuo sito online a meno di 4 euro al mese è Hostinger! Grazie a tutte le sue funzionalità automatizzate, alla possibilità di personalizzazione avanzata e alle opzioni di intelligenza artificiale, in pochi minuti è online e ai primi posti nelle ricerche. Cosa stai aspettando? Scegli il piano più adatto a te! Per te ben 3 mensilità gratis in regalo se concludi l’acquisto oggi stesso.
Realizza il tuo progetto in modo facile e veloce, senza rinunciare alla qualità e ai risultati. Con Hostinger crei il tuo negozio online e le pagine dei tuoi prodotti semplicemente chattando con l’AI o utilizzando i tantissimi template a tua disposizione. Inoltre, hai tutto il necessario per crescere velocemente e in modo professionale, anche se sei alle prime armi. Infatti, hai hosting pazzeschi, nome di dominio, strumenti SEO, email, integrazioni di marketing e tanto altro.
Tutto questo in un’unica piattaforma intuitiva e completa. Tu descrivi il tuo sito all’AI e un attimo è pronto al lancio online con Hostinger. Fai la scelta perfetta proprio in questo momento. Sfrutta l’incredibile offerta disponibile su tutti e due i piani pensati per chi vuole avere successo online senza troppe complicazioni, ma arrivando al dunque velocemente.
Crea il tuo sito online grazie ai due piani Hostinger disponibili
Sono due i piani Hostinger disponibili per realizzare il tuo sito online. Scegli quello che fa al caso tuo in base a ciò che offre.
Acquista Website Builder Premium a soli 2,99 euro, anziché 11,99 euro al mese, con 3 mensilità gratis. Questa è la soluzione perfetta per chi cerca gli elementi essenziali per creare un sito web che include:
- possibilità di creare fino a 3 siti web
- 20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)
- 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Vantaggi Premium:
- Dominio gratuito per 1 anno
- Website builder drag and drop
- Scegli tra 300+ template creati da designer
- Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
- Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
- Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
Acquista Website Builder Business a soli 3,99 euro, anziché 18,99 euro al mese, con 3 mensilità gratis. Questa è la soluzione ideale per crescere online con strumenti AI e funzionalità ecommerce incredibili che include:
- possibilità di creare 50 siti web
- 50 GB di memoria per i tuoi file
- 5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Tutto quello che è incluso in Premium, più:
- Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio
- Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione
- Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti
- Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale
- Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa
- Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi
- Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator
- Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog
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- Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker
- Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant
- Trasforma i click in clienti con un link in bio