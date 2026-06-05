Il tuo sito online e ai primi posti nelle ricerche in pochi minuti a meno di 4€ al mese con Hostinger

Il modo più semplice di creare il tuo sito online a meno di 4 euro al mese è Hostinger! Grazie a tutte le sue funzionalità automatizzate, alla possibilità di personalizzazione avanzata e alle opzioni di intelligenza artificiale, in pochi minuti è online e ai primi posti nelle ricerche. Cosa stai aspettando? Scegli il piano più adatto a te! Per te ben 3 mensilità gratis in regalo se concludi l’acquisto oggi stesso.

Realizza il tuo progetto in modo facile e veloce, senza rinunciare alla qualità e ai risultati. Con Hostinger crei il tuo negozio online e le pagine dei tuoi prodotti semplicemente chattando con l’AI o utilizzando i tantissimi template a tua disposizione. Inoltre, hai tutto il necessario per crescere velocemente e in modo professionale, anche se sei alle prime armi. Infatti, hai hosting pazzeschi, nome di dominio, strumenti SEO, email, integrazioni di marketing e tanto altro.

Tutto questo in un’unica piattaforma intuitiva e completa. Tu descrivi il tuo sito all’AI e un attimo è pronto al lancio online con Hostinger. Fai la scelta perfetta proprio in questo momento. Sfrutta l’incredibile offerta disponibile su tutti e due i piani pensati per chi vuole avere successo online senza troppe complicazioni, ma arrivando al dunque velocemente.

Crea il tuo sito online grazie ai due piani Hostinger disponibili

Sono due i piani Hostinger disponibili per realizzare il tuo sito online. Scegli quello che fa al caso tuo in base a ciò che offre.

Acquista Website Builder Premium a soli 2,99 euro, anziché 11,99 euro al mese, con 3 mensilità gratis. Questa è la soluzione perfetta per chi cerca gli elementi essenziali per creare un sito web che include:

possibilità di creare fino a 3 siti web

20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)

2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Vantaggi Premium: Dominio gratuito per 1 anno Website builder drag and drop Scegli tra 300+ template creati da designer Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile



Acquista Website Builder Business a soli 3,99 euro, anziché 18,99 euro al mese, con 3 mensilità gratis. Questa è la soluzione ideale per crescere online con strumenti AI e funzionalità ecommerce incredibili che include:

possibilità di creare 50 siti web

50 GB di memoria per i tuoi file

5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Premium, più: Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog Carica immagini e genera descrizioni con il nostro generatore AI di prodotti Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant Trasforma i click in clienti con un link in bio

