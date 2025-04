Meta chiede soldi ai concorrenti per il training AI

Secondo le fonti di The Information, Meta ha chiesto un aiuto finanziario a Microsoft, Amazon e altre aziende per coprire i costi dell’addestramento dei modelli Llama. In cambio avrebbero ricevuto alcuni “incentivi”, come la possibilità di contribuire allo sviluppo. Sicuramente non è stata contattata Apple, visto quanto successo alcuni giorni fa.

Llama Consortium per raccogliere fondi?

I modelli Llama di Meta sono open source (ma ci sono alcune limitazioni), quindi chiunque può scaricarli e utilizzarli senza pagare nulla. L’azienda di Menlo Park offre inoltre l’accesso gratuito al chatbot Meta AI tramite Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp (in realtà “pagano” gli utenti con i loro dati).

I diretti concorrenti, tra cui OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft e Amazon, offrono versioni più potenti dei modelli AI in abbonamento oppure ricevono finanziamenti per l’addestramento. Meta ha speso miliardi di dollari per l’acquisto di chip AI e la realizzazione di data center, ma non ha ottenuto nessun guadagno proprio perché i modelli Llama sono open source.

Secondo le fonti di The Information, Meta avrebbe pianificato il lancio di un Llama Consortium con la partecipazione di altre aziende che dovrebbero contribuire ai costi del training in cambio di alcuni “incentivi”, come la possibilità di influenzare lo sviluppo dei futuri modelli, la creazione di versioni personalizzate o la promozione dei loro servizi.

Meta avrebbe avviato discussioni con Amazon, Microsoft, Databricks, IBM e Oracle. Nessuna azienda ha tuttavia manifestato un serio interesse per la proposta, in quanto dovrebbero spendere soldi per qualcosa che si può avere gratis. Inoltre, Amazon e Microsoft hanno già investito pesantemente in Anthropic (8 miliardi di dollari) e OpenAI (13 miliardi di dollari).

Meta spera che l’integrazione di Meta AI nelle sue app porti ad un aumento degli utenti, delle ore passate online e quindi dei profitti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie. Per convincere gli utenti ad usate il suo chatbot è stato rimosso il supporto per le funzionalità di Apple Intelligence nelle app iOS.