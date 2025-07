Windows 11 24H2: risolto bug con Family Safety

Microsoft ha pubblicato un aggiornamento sul bug che impediva di utilizzare browser diversi da Edge quando è attivo il controllo parentale con Family Safety. Il fix per la mancata visualizzazione del prompt è stato incluso nell’update KB5062660 del 22 luglio. L’azienda di Redmond ha risolto anche un bug presente da quasi 10 mesi.

Filtro web con altri browser

Family Safety è il tool sviluppato da Microsoft che permette ai genitori di bloccare l’accesso ai contenuti non adatti ai figli minorenni e filtrare specifiche ricerche web. Funziona solo con Edge quando viene effettuato il login con un account Microsoft. Se il filtro web è attivo, il genitore deve approvare i browser diversi da Edge prima di poterli utilizzare.

Come hanno segnalato diversi utenti che usano Chrome, se la funzionalità Activity Reporting (Rapporto attività) è disattivata nelle impostazioni di Family Safety, le versioni più recenti di Chrome e altri browser vengono automaticamente chiuse subito dopo l’avvio, senza mostrare la richiesta di approvazione, in quanto non aggiunte alla blocklist.

A fine giugno, Microsoft aveva aggiornato la blocklist inserendo le nuove versioni dei browser, quindi viene ora visualizzato l’avviso di blocco e il genitore può sbloccare il browser. Rimane però il bug che impedisce il blocco delle versioni rilasciate dopo il 25 giugno.

Con l’aggiornamento KB5062660 del 22 luglio è stato invece risolto il bug che impediva la visualizzazione del prompt per l’approvazione da parte dei genitori. Il fix verrà rilasciato gradualmente nei prossimi giorni e verrà incluso nellì’update obbligatorio del 12 agosto.

Nessun BSoD con Easy Anti-Cheat

Microsoft ha risolto anche un “storico” bug introdotto con Windows 11 24H2, quindi quasi 10 mesi fa. In seguito all’installazione della nuova versione del sistema operativo veniva mostrata una BSoD (ora la schermata è di colore nero) sui computer con processori Intel (a partire da quelli basati su architettura Alder Lake), quando l’utente avviava un gioco con la protezione Easy Anti-Cheat (come Fortnite).

Per evitare problemi di instabilità e i relativi crash era stata sospesa la distribuzione di Windows 11 24H2. Microsoft ha finalmente rimosso il blocco, quindi è possibile installare il sistema operativo tramite Windows Update.