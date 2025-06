Microsoft conferma il blocco di Google Chrome

Molti utenti hanno segnalato che il tool Family Safety impedisce l’avvio di Google Chrome. Microsoft ha confermato l’esistenza di due bug su Windows 11 e 10 che verranno corretti nei prossimi giorni. Nel frattempo è possibile utilizzare una soluzione temporanea.

Descrizione dei problemi e workaround

Microsoft spiega che alcune leggi (come il Digital Services Act in Europa) impongono misure per proteggere i minori dai contenuti pericolosi e illegali. Family Safety è un tool che permette ai genitori di bloccare l’accesso ai siti web. Edge è il browser usato per impostazione predefinita, ma i genitori possono approvare l’uso di altri browser.

La versione più recente del browser non può essere bloccata finché non viene aggiunta alla blocklist. Alcuni browser sono quindi temporaneamente sbloccati durante la procedura di aggiornamento della lista. Quando gli utenti hanno avviato l’ultima versione di Google Chrome e altri browser, Family Safety non ha mostrato la richiesta di approvazione. Il browser viene chiuso e non può essere più avviato.

Questo problema si verifica solo se la funzionalità Activity Reporting (Rapporto attività) è disattivata nelle impostazioni di Family Safety. La soluzione temporanea è proprio l’attivazione della suddetta funzionalità. In tal modo, i genitori vedranno nuovamente la richiesta di approvazione.

Microsoft troverà presto una soluzione definitiva ai due bug, ovvero la mancata visualizzazione della richiesta di approvazione e lo sblocco temporaneo di Google Chrome e altri browser in seguito all’installazione di una nuova versione. Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni.