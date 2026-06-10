Il Mac è compatibile con macOS 27? La lista dei modelli supportati

Era solo questione di tempo. macOS 27 Golden Gate, annunciato al WWDC 2026, supporta esclusivamente i Mac con Apple Silicon, quelli con i processori Intel sono fuori. L’ultimo macOS 26 ne supportava ancora alcuni (con funzionalità limitate). Con la nuova versione, i Mac Intel restano esclusi dagli aggiornamenti principali del sistema.

macOS 27 Golden Gate abbandona i Mac Intel: ecco quali modelli sono compatibili

L’aggiornamento appena rilasciato è ora disponibile nella versione beta per sviluppatori per i seguenti modelli di Mac:

MacBook Pro (dal 2020 in poi)

MacBook Air (dal 2020 in poi)

MacBook Neo (2026)

iMac (dal 2021 in poi)

Mac mini (dal 2020 in poi)

Mac Studio (dal 2022 in poi)

Mac Pro (2023)

Tutti modelli con chip Apple Silicon. Il MacBook Neo, il MacBook più riparabile degli ultimi anni, è il più recente della lista e usa un chip derivato da iPhone.

L’elenco dei dispositivi che non riceveranno l’ultimo aggiornamento comprende il Mac Pro (2019), il MacBook Pro da 16 pollici (2019), l’iMac da 27 pollici (2020) e il MacBook Pro da 13 pollici (2020).

Cosa c’è di nuovo in macOS 27

Il keynote WWDC ha dato poco spazio a macOS, la priorità era Siri AI e Apple Intelligence. Ma le novità ci sono: una versione aggiornata di Siri con un’app Siri AI dedicata in arrivo nel corso dell’anno, nuove funzionalità di messaggistica basate sull’intelligenza artificiale che funzionano tra piattaforme diverse e aggiornamenti al design Liquid Glass, con un cursore per regolare l’intensità, da ultra-trasparente a completamente colorato. Le animazioni di sistema sono più fluide, i contenuti si caricano più velocemente, e il raggio degli angoli delle finestre è ora uniforme in tutte le app.

Come installare la beta sviluppatori

Chi ha un Mac compatibile può installare la beta andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Basta cliccare il pulsante “i” accanto a Aggiornamenti Beta e selezionate “macOS Golden Gate 27 Developer Beta.”

Meglio fare un backup prima. Le beta sviluppatori sono instabili e possono comportarsi in modi imprevedibili. La beta pubblica, più stabile, arriverà il mese prossimo. Sono disponibili anche le beta sviluppatori di iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e HomePod software 27.