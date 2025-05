Android 15: market share al 10% grazie a OneUI 7

Secondo i più recenti dati ricavati dal sito Web Statcounter nelle scorse ore, Android 15 ha finalmente superato il 10% della quota di mercato su smartphone e tablet. Questo incremento è attribuito principalmente al rilascio di One UI 7 da parte di Samsung, iniziato ad aprile 2025 con i dispositivi Galaxy S24 e Z Fold.

Android 15: market share superiore al 10%

Rispetto ad Android 14, il cui rilascio è avvenuto a ottobre 2023 e che che aveva raggiunto il 12,58% di adozione entro quattro mesi dal lancio, Android 15 ha avuto un’adozione più lenta, toccando solo il 3,3% nello stesso periodo. Il ritardo nel rilascio di One UI 7 da parte di Samsung, che rappresenta uno dei principali attori nel panorama Android, è stato identificato come una delle cause principali di questa lentezza.

Il programma di aggiornamento di One UI 7 prevede:

Aprile: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S10+/S10 Ultra, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra, S24 FE.

Maggio: Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra, S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A34, A35, S22/S22+/S22 Ultra, Tab S8/S8+/S8 Ultra, S21/S21+/S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4.

Giugno: Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+, Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3, Galaxy Tab A9/A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro, Wide 7.

La speranza è quella che il lancio di OneUI 7 nei prossimi due mesi guidi in modo significativo l’adozione di Android 15. Ad ogni modo, si dovrebbe avere un quadro più chiaro della situazione tra luglio, agosto o settembre, quando tutti i dispositivi idonei di cui sopra saranno stati probabilmente aggiornati.