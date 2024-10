Le novità di Android 15: sicurezza, ottimizzazione e multitasking

Hanno trovato conferma le indiscrezioni circolate ieri a proposito dell’imminente lancio di Android 15. La versione definitiva dell’aggiornamento è stata distribuita, con tanto di conferma da parte di Google per le novità introdotte. Come anticipato, i primi dispositivi a riceverlo sono quelli della linea Pixel.

Android 15: tutte le novità per l’OS di Google

Debutta la funzionalità Theft Detection Lock che sfrutta l’intelligenza artificiale per mantenere i dati al sicuro. Arriverà anche sulle versioni precedenti del sistema operativo, dalla 10 in poi. Se lo smartphone rileva di esser stato rubato da qualcuno che inizia a scappare, si blocca automaticamente.

Ancora, per i ladri è più difficile controllare i dispositivi rubati, grazie alla richiesta di un’autenticazione aggiuntiva per azioni come lo spegnimento di Find My Device o la rimozione della SIM.

Android 15 porta con sé uno spazio privato in cui inserire applicazioni che è meglio tenere lontane da occhi indiscreti, come quelle per l’home banking, i social, gli incontri e così via. Per visualizzarle è necessario autenticarsi.

Sui tablet e gli smartphone pieghevoli arriva la possibilità di personalizzare il layout fissando o rimuovendo la bara delle applicazioni dal bordo inferiore dello schermo.

Inoltre, per il multitasking c’è l’accoppiamento delle app che semplifica operazioni come il drag-and-drop dei file da una all’altra.

Non è tutto: la fotocamera migliora la gestione degli scatti nelle condizioni di scarsa illuminazione, la messaggistica può contare sulla connettività via satellite quando le reti Wi-Fi o mobile non sono disponibili e l’autenticazione con le passkey richiede un singolo tap. Rimandiamo alle pagine del blog ufficiale per tutti i dettagli.