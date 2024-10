Android 15 arriva oggi sui Pixel: la conferma di Google

Google ha accidentalmente confermato l’arrivo di Android 15 per la giornata di oggi. Lo rende noto un messaggio inviato dal gruppo di Mountain View e finito su un forum tedesco dedicato alla community dei Pixel. Il post è stato rimosso, ma come sempre accade in questi casi, c’è chi è riuscito a salvarlo e a condividerlo. Questa la traduzione di quanto comunicato da bigG.

Cara community Pixel, questo mese tutti i dispositivi Google Pixel che eseguono Android 14 riceveranno l’aggiornamento software ad Android 15. L’update è già disponibile da oggi per alcuni utenti.

I Google Pixel stanno per ricevere Android 15

Coloro interessati a scaricare e installare subito la nuova versione del sistema operativo possono forzare la procedura controllando se è già in download attraverso le Impostazioni. Ad ogni modo, non appena pronto, comparirà automaticamente una notifica sullo schermo.

C’è anche l’elenco dei dispositivi che riceveranno fin da subito l’aggiornamento ufficiale ad Android 15. Eccoli: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Ad accompagnare il major update ci sarà il Feature Drop del mese di ottobre. Si tratta del pacchetto mensile che introduce miglioramenti vari e le nuove funzionalità sottoposte in precedenza alla necessaria fase di test.

Curiosamente, Google potrebbe non essere il solo produttore a iniziare oggi il rilascio di Android 15, forte della sua posizione privilegiata, occupandosi direttamente del sistema operativo. Sembra esserci anche Motorola: dall’India giungono segnalazioni di utenti che hanno già iniziato scaricare l’aggiornamento sullo smartphone Edge 50 Fusion. Si tratta comunque di feedback da verificare, potrebbero essere relativi a chi fa parte del programma Beta.

Si attendono poi notizie dagli altri brand: Xiaomi, Vivo e Nothing potrebbero essere tra i primi a distribuirlo in tempi brevi. Per quanto riguarda Samsung, abbiamo dedicato un articolo ai modelli che dovrebbero riceverlo.