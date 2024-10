Android 15: cambio app di registrazione senza interruzioni

Android 15 è stato rilasciato in versione stabile da poco. Il nuovo sistema operativo del “robottino verde”, che però non è ancora disponibile sui dispositivi Google, Samsung, porta in dote tutta una serie di interessanti novità, ma molte altre sono destinate ad arrivarne, in special modo per quel che concerne la registrazione dello schermo.

Android 15: cambio app senza interrompere lo screen recording

Andando più in dettaglio, una delle caratteristiche distintive di Android 15 è il sistema di registrazione dello schermo privato. Gli utenti possono infatti registrare una singola app invece di registrare o trasmettere l’intero schermo, il che evita di far trapelare informazioni sensibili come password, foto, ecc. Nel caso in cui si desiderasse cambiare l’app condivisa a metà sessione, diventa tuttavia necessario interrompere il casting o la registrazione e poi avviarne una nuova, il che va inevitabilmente a inficiare l’esperienza di utilizzo.

Fortunatamente, però, Google sta lavorando a una nuova feature che consente di cambiare app senza dover interrompere la registrazione o il casting. Un flag nel codice sorgente di Android 15 abilita infatti una “funzione di commutazione delle attività per la condivisione parziale dello schermo”.

La condivisione parziale dello schermo è ciò che viene definita internamente come funzione di registrazione e trasmissione dello schermo a app singola.

Una volta abilitato il flag, viene visualizzata una nuova notifica durante la registrazione dello schermo o il casting di un’app e per il passaggio a un’app diversa. Inoltre, la notifica ha due pulsanti: “Condividi questa app invece” e “Torna indietro”, ma il primo al momento non sembra ancora funzionare correttamente.