Android 15 in arrivo sui Pixel supportati nelle prossime settimane

Google ha annunciato il rilascio di Android 15, la nuova versione del suo sistema operativo mobile, insieme alla disponibilità del codice sorgente. Nelle prossime settimane, Android 15 sarà disponibile sui dispositivi Pixel supportati, mentre nei mesi successivi verrà lanciato su una selezione di dispositivi di Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi.

Google rilascia Android 15, presto su Pixel supportati

Android 15 introduce diverse novità pensate per migliorare l’esperienza utente e la protezione dei dati personali. Tra queste, spicca Private Space, una funzione che permette di creare uno spazio isolato all’interno del sistema operativo per conservare le informazioni sensibili.

Gli utenti avranno anche la possibilità di salvare le combinazioni di app preferite in modalità schermo diviso (split-screen) per un accesso più rapido. Sarà inoltre possibile fissare permanentemente la barra delle applicazioni sullo schermo. Tra le altre funzionalità aggiunte, si segnalano: la registrazione parziale dello schermo, che consente di catturare solo una porzione del display, e le passkey, chiavi di accesso univoche più sicure rispetto alle classiche password.

Android Open Source Project: una risorsa per gli sviluppatori

Google ha reso disponibile Android 15 nell’Android Open Source Project, fornendo agli sviluppatori le informazioni e il codice sorgente necessari per creare versioni personalizzate del sistema operativo, portare dispositivi e accessori sulla piattaforma Android e garantire i requisiti di compatibilità. Questo permetterà agli sviluppatori di ottimizzare ulteriormente l’esperienza delle loro applicazioni e migliorarne le prestazioni su qualsiasi versione della piattaforma.

Miglioramenti per sviluppatori e utenti

Android 15 offre agli sviluppatori numerosi miglioramenti in aree quali la tipografia, l’internazionalizzazione, l’esperienza multimediale e della fotocamera, l’esperienza utente, la privacy e la sicurezza. In particolare, il nuovo sistema operativo supporterà l’accesso con passkey con un solo tocco e introdurrà nuove protezioni contro i malintenzionati. Google lancerà anche una serie di iniziative educative, chiamate Spotlight Weeks, per approfondire argomenti tecnici relativi allo sviluppo su Android, a partire da una settimana di contenuti dedicati ad Android 15.

“Android 15 continua la nostra missione di costruire una piattaforma privata e sicura che aiuta a migliorare la vostra produttività, offrendovi nuove capacità per produrre applicazioni bellissime, esperienze multimediali di qualità superiore e un’esperienza utente intuitiva, in particolare su tablet e dispositivi pieghevoli“, ha scritto McCullough, vicepresidente del prodotto per gli sviluppatori Android, in un post sul blog.