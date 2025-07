Instagram aggiunge nuove protezioni per adolescenti

Da metà settembre 2024 sono disponibili gli account per adolescenti (13-18 anni) su Instagram. All’inizio di aprile sono arrivati anche su Facebook e Messenger. Meta ha ora annunciato nuove protezioni per i messaggi diretti su Instagram e pubblicato alcuni dati statistici.

Protezione contro i contatti indesiderati

I cosiddetti Teen Accounts prevedono l’attivazione automatica delle impostazioni più restrittive per evitare l’accesso a contenuti inappropriati e l’interazione con persone sconosciute. Per i minori di 16 anni è necessario il permesso dei genitori per cambiare le impostazioni. Dallo scorso 11 giugno, gli account per adolescenti sono disponibili in tutto il mondo.

Meta ha ora aggiunto nuove funzionalità di sicurezza ai messaggi diretti che forniscono maggiori informazioni sugli account ai quali i minori inviano messaggi per aiutarli ad individuare potenziali truffatori. Ci sono anche nuove opzioni per visualizzare i suggerimenti di sicurezza. Nella parte superiore delle nuove chat viene mostrato il mese e anno di iscrizione a Instagram. Meta offre inoltre nuova opzione di blocco e segnalazione nei messaggi diretti che permettono di eseguire entrambe le azioni contemporaneamente.

Le nuove funzionalità si aggiungono agli avvisi di sicurezza mostrati per ricordare agli utenti di fare attenzione ai messaggi privati. Solo a giugno gli adolescenti hanno bloccato un milione di account e ne hanno segnalati un altro milione dopo aver visto un avviso di sicurezza.

Un altro utile avviso è quello relativo ai messaggi provenienti da utenti che si trovano in un altro paese. Da quando è stato introdotto il filtro che nasconde le nudità nei messaggi diretti (predefinito sugli account per adolescenti), il 99% degli utenti l’ha mantenuto attivo.

Altre novità riguardano gli account dei minori di 13 anni gestiti dagli adulti. Dato che potrebbero essere pubblicati commenti a sfondo sessuale sotto i post o chieste immagini a sfondo sessuale nei messaggi privati, Meta ha esteso a questi account le protezioni disponibili per gli account degli adolescenti. All’inizio dell’anno sono stati chiusi quasi 135.000 account Instagram per aver pubblicato commenti a sfondo sessuale o per aver richiesto immagini a sfondo sessuale da account gestiti da adulti.