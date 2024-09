Android 15: gli smartphone Samsung che potrebbero riceverlo

La prossima versione del robottino verde, vale a dire Android 15, è in dirittura d’arrivo, come anche suggerito sia dalle indiscrezioni che dalle versioni beta anteprima. Dovremmo ormai essere a meno di un mese dal lancio dalla versione stabile, destinata a tutti gli smarpthone. Come di consueto, i primi dispositivi a essere aggiornati saranno i Pixel, mentre il resto dovrà aspettare un po’ di più tempo, come nel caso degli smartphone Samsung. Se ne siete possessori e vi state chiedendo se riceverete il nuovo aggiornamento, in questo articolo elencheremo i modelli elegibili.

Samsung: i modelli che potrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 15

Come nel caso di numerosi altri marchi, gli smartphone Samsung posseggono un’interfaccia personalizzata, ovvero OneUI, il che richiede un po’ di tempo per svilupparla e adattarla al nuovo Android 15, sebbene Google abbia nel corso del tempo adottato misure per rendere notevolmente più rapida questa operazione.

Samsung non ha ancora condiviso alcun elenco ufficiale dei modelli che saranno aggiornati, ma basandosi sul supporto software previsto per ciascun modello, è possibile stilare un elenco di telefoni che dovrebbero ricevere la nuova versione del sistema operativo.

Serie Galaxy S

Come sappiamo, la serie Galaxy S di Samsung è attualmente la più diffusa e solitamente la prima a ricevere le immagini di sistema aggiornate con la nuova versione. La gamma offre infatti ben 7 anni di aggiornamenti garantiti per ogni modello. È quindi possibile aspettarsi Android 15 sulla serie:

Galaxy S24

Galaxy S23

Galaxy S22

Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Anche i flessibili della serie Galaxy Z hanno lo stesso programma aggiornamenti della gamma principale, vale a dire 7 anni garantiti. Di conseguenza, i modelli che dovrebbero ricevere Android 15 sono:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A e Galaxy M

La serie Galaxy A di Samsung è abbastanza diffusa per quanto riguarda la fascia bassa. Proprio per la fetta di mercato a cui è destinata, il supporto è ridotto a 4 o 2 aggiornamenti, sebbene di recente la casa pare abbia deciso di cambiare politica anche per questa gamma, con un periodo quasi uguale a quello dei dispositivi più costosi. I dispositivi su cui è possibile aspettarsi l’aggiornamenti ad Android 15 sono quindi:

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 e A15 5G

Galaxy A14 e A14 5G

Galaxy A06

Galaxy A05

Galaxy A05s

Ecco i dispositivi elegibili per quanto riguarda invece la serie Galaxy M:

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M15

Galaxy M14

Galaxy M05

Serie Galaxy Tab

La serie Galaxy Tab offrono un periodo che prevede 4 anni di aggiornamenti di sistema, fatta eccezione per il Tab S7 che invece è stato aggiornato solamente per 3 anni. Di seguito i modelli che potrebbero ricevere Android 15:

Serie Galaxy Tab S9

Serie Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Se volete consultare le novità principali di Android 15, potete farlo nel nostro articolo.