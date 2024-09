Samsung: più anni di aggiornamenti Android per la fascia bassa?

Samsung offre già una vantaggiosa politica per quanto riguarda gli aggiornamenti dei propri smartphone Android di fascia alta, con ben sette anni garantiti per i dispositivi, insieme alle relative patch di sicurezza Google. Sembra che tuttavia l’azienda coreana potrebbe addirittura cambiare in meglio la sua politica sugli aggiornamenti, anche per quanto riguarda gli smartphone di fascia più bassa e più economici.

Samsung potrebbe garantire più anni di aggiornamenti Android sugli smartphone più economici

Il rumor arriva dalla testata Tech Outlook, la quale è riuscita ad avere tra le mani, tramite una fonte affidabile, presunte slide relative al Samsung Galaxy A16 5G, dove viene menzionato che il modello di fascia bassa otterrà ben 6 anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza Google.

Un miglioramento abbastanza tangibile e sicuramente apprezzato, che permetterebbe anche una maggior longevità per quanto riguarda il software e che si porta persino al livello di diversi smartphone top di gamma. Per riferimento, telefoni come OnePlus 12 e Xiaomi 14 si fermano a soli quattro anni di aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza, garantiti dalla casa.

La nuova politica che Samsung potrebbe adottare per i suoi smartphone Android di fascia bassa sarebbe davvero competitiva e potrebbe essere adottata in tutti i modelli della serie A, che in questo modo offrirebbero un pacchetto davvero interessante a un prezzo decisamente abbordabile, rispetto le fasce più alte.

I rumor non si fermano tuttavia alla politica per gli aggiornamenti di sistema, ma si spingono anche oltre anticipando le specifiche del dispositivo, che dovrebbe avere una cover posteriore realizzata in plexiglass, insieme alla cosiddetta “Key Island” nella parte laterale già vista sul Galaxy A35 5G e sull’A55 5G. Oltre a uno schermo da 6,7 pollici, con frequenza d’aggiornamento di 90Hz, sotto al cofano dovrebbe trovarsi un Exynos 1330 o Dimensity 6100, accompagnato da 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione. La scocca dovrebbe essere certificata IP54, per l’impermeabilità contro la polvere e gli schizzi d’acqua.

Per quanto riguarda invece le tonalità di colore disponibili, il dispositivo dovrebbe essere realizzato nelle varianti verde chiaro, blu scuro e oro. La data di lancio per l’Italia del nuovo smartphone Android non è attualmente ancora stata svelata, ma potrebbe avere tempistiche identiche a quelle di Galaxy A15 uscito lo scorso anno, ovvero la metà di dicembre.