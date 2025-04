W11 24H2: il problema di Windows Hello e come aggirarlo

Fin dal rilascio dell’aggiornamento KB5055523 avvenuto la scorsa settimana, alcuni utenti di Windows 11 24H2 hanno segnalato diversi problemi relativi all’autenticazione tramite Windows Hello. Nella giornata di ieri, Microsoft ha confermato l’esistenza di un’anomalia che si manifesta durante la fase di autenticazione. Oggi ne rende nota un’altra, fornendo i suggerimenti utili per evitare di rimanere bloccati senza poter accedere al PC.

Ecco quanto si legge nella documentazione ufficiale. Il riferimento è a un caso limite. Dovrebbe dunque verificarsi raramente, ma non sappiamo di preciso con quale frequenza.

Siamo a conoscenza di un caso limite di un problema con Windows Hello che interessa dispositivi con funzionalità di sicurezza specifiche abilitate. Dopo aver installato questo aggiornamento ed eseguito un ripristino rapido, oppure un ripristino del PC (da Impostazioni, Sistema, Ripristino avendo selezionato “Mantieni i miei file” e “Installazione locale”), alcuni utenti potrebbero non essere in grado di accedere ai propri servizi Windows utilizzando il riconoscimento facciale o il PIN di Windows Hello.