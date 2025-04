Windows 11 24H2: problemi con l'aggiornamento KB5055523

Nella pagina dell’aggiornamento KB5055523 di Windows 11 24H2 sono indicati tre bug. Diversi utenti hanno però segnalato la presenza di altri problemi, prima e dopo l’installazione tramite Windows Update. Al momento non sono arrivati commenti da Microsoft.

KB5055523 non si installa

Uno dei bug più frequenti è quello che impedisce l’installazione dell’aggiornamento. Dopo aver avviato il download dell’update KB5055523, alcuni utenti hanno visto sullo schermo i famigerati codici di errore indecifrabili, come 0x80070306, 0x800f0905 e 0x800704ec. In diversi casi, la procedura si blocca al 20% o al 70%.

Analizzando i log di Windows Update, un utente ha scoperto un problema relativo ad una DLL. L’esecuzione del comando sfc /scannow non è servito a nulla, in quanto l’errore viene mostrato ugualmente. Un possibile workaround è scaricare il file dell’aggiornamento dal Microsoft Update Catalog e procedere all’installazione manuale.

Problema con Windows Hello

Microsoft ha confermato l’esistenza di un bug che impedisce l’uso di Windows Hello. Alcuni utenti hanno segnalato un problema differente correlato alla funzionalità. Su determinati notebook è possibile disattivare la webcam per motivi di sicurezza, mantenendo attivo il sensore IR usato per il riconoscimento facciale.

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5055523, Windows Hello non funziona più. Per il login è necessario utilizzare il lettore di impronte digitale (se presente) o il PIN. In alcuni casi, il riconoscimento facciale è possibile solo dopo aver disattivato la fotocamera RGB in Gestione dispositivi. Se il workaround non è efficace, l’unica alternativa è rimuovere l’aggiornamento.

L’azienda di Redmond ha intanto rimosso un “compatibility hold” introdotto a settembre 2024. Gli utenti possono ora installare Windows 11 24H2, dopo aver aggiornato le app per la personalizzazione degli sfondi.